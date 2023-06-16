В комментариях многие люди были в ярости из-за "правомочной" просьбы веганской семьи к соседям закрывать окна во время приготовления мяса.

В Австралии семью веганов назвали "имеющей право" после того, как они отправили письмо своим соседям с просьбой закрывать окна во время приготовления мяса.

Как пишет Independent, спор по соседству начался в Перте, Австралия, когда житель Бернс-Бич заявил, что запах мяса, доносящийся из дома его соседа, "тошнит и расстраивает" семью, которая питается растениями.

Написанное от руки письмо, которое было отправлено в учетную запись Hey Perth в Facebook, содержало заявление об отказе от ответственности "Пожалуйста, отнеситесь серьезно" и "Важное сообщение", написанные на лицевой стороне заметки.

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Внутри письма записка гласила: "Здравствуйте, сосед, не могли бы вы закрыть боковое окно, когда готовите, пожалуйста? Моя семья - веганы (мы едим только растительную пищу), и запах мяса, которое вы готовите, заставляет нас чувствовать себя плохо и расстраиваться".

"Мы будем признательны за ваше понимание", - говорилось в письме, подписанном "Сарой, Уэйном и детьми".

5 мая популярный аккаунт Hey Perth в Facebook подписал пост: "Прислала нам Кайли из Бернс-Бич".

В комментариях многие люди были в ярости из-за "правомочной" просьбы веганской семьи к соседям закрывать окна во время приготовления мяса.

Некоторые люди шутили, что если бы они получили подобное письмо, то в отместку устроили бы барбекю по соседству. "Господи, куда катится мир, когда ты не можешь приготовить стейк на собственной кухне", - сказал один человек.

"Они должны устроить уличную вечеринку и напиться на лужайке перед домом", - предложил другой человек.

Другие утверждали, что никого не "дело", что люди готовят у себя дома, и что семья, основанная на растениях, должна прекратить "навязывать [свои] взгляды на еду" своим соседям.

Между тем, некоторые люди поделились своими предложениями о том, как семья хищников должна реагировать на своих соседей, любящих овощи.

Сухпайки для вегетарианцев начали тестировать в ВСУ

Вегетарианцы и веганы, которые сейчас защищают Украину на фронте, получили первые образцы специальных сухпайков, которые соответствуют их рациону. Сейчас в сухпайков для тех, кто не употребляет мяса и продуктов животного происхождения, включили 28 блюд (10 "первых" и 18 "вторых"). К примеру, предлагают булгур с грибами, фасоль в томатном соусе, овощное соте с соевым мясом и тому подобное. Ни в одном из блюд нет мяса или сливочного масла.

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