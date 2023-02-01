Такие сухпайки уже вскоре могут появиться в украинском войске.

Вегетарианцы и веганы, которые сейчас защищают Украину на фронте, получили первые образцы специальных сухпайков, которые соответствуют их рациону.

В воинских частях уже пробуют сухпайки, разработанные одним из производителей, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас в сухпайков для тех, кто не употребляет мяса и продуктов животного происхождения, включили 28 блюд (10 "первых" и 18 "вторых"). К примеру, предлагают булгур с грибами, фасоль в томатном соусе, овощное соте с соевым мясом и тому подобное. Ни в одном из блюд нет мяса или сливочного масла.

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Ингредиенты и наборы подобраны таким образом, чтобы веганы получили столько же энергии, как и мясоеды. При этом стоимость не отличается от стоимости обычного сухпайка. Кроме веганов и вегетарианцев они также подойдут для тех, у кого непереносимость лактозы или тех, кто соблюдает пост.

Кроме основных блюд в суточный набор вегетарианца положили галеты, сухари, чай, кофе, мед, джем, сахар, соль, перец. Эти наборы в вакуумных пакетах могут храниться до двух лет и без холодильника. При необходимости пищу можно подогреть, для этого нужны специальные пакетики с активным веществом и вода - никакого костра, что удобно для использования в окопе или блиндаже.

Сейчас разработчики ждут отзывы от военных-вегетарианцев, а окончательное решение по закупке будут принимать правительство и Минобороны.

Вегетарианские сухпайки для ВСУ - что известно

Точное количество военных, которые не употребляют мяса и продуктов животного происхождения, неизвестно. Однако таких немало, и таким бойцам очень сложно питаться при отсутствии специального меню в армии. Некоторые из них стараются придерживаться привычного рациона питания и обращаются за помощью и к волонтерам. Но передавать вегетарианскую пищу – непросто.

"Иногда бойцам приходится идти на уступки и есть все, потому что другого нет, чтобы выжить. Иногда они сильно худеют из-за того, что приходится отказываться от чего-то. Это будет влиять на физическое состояние. Это не только об этике, это и еще о физическом здоровье", - рассказала ТСН волонтер Тамара Хьюман.

В июне на сайте президента Украины появилась петиция о введении растительных сухпайков для ВСУ. В ней, в частности, отмечалось, что такие сухпайки не будут дороже мясных. Также отмечалось, что в армиях стран НАТО такие сухпайки существуют давно.

Петиция собрала нужные для рассмотрения 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский в ответ на нее отметил, что обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой проработать это обращение.

В январе в Министерстве обороны отметили, что этот вопрос требует дополнительного изучения и сейчас решить его трудно в связи с войной.

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