Ходьба полезна не только для тела, но и для ума.

Польза ежедневных прогулок для здоровья хорошо известна, ведь таким образом улучшается пищеварение и повышается настроение. Такой вид физической активности является эффективным, доступным и может помочь вам прожить дольше.

Тренер Мэтью Нолан рассказал для HuffPost, что ходьба полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, ведь она улучшает кровообращение, снижает кровяное давление и предотвращает сердечные заболевания и инсульт.

По его словам, ходьба одинаково полезна как для ума, так и для тела.

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"Психическое здоровье также является большим преимуществом ходьбы. Высвобождение эндорфинов во время ходьбы поможет поднять настроение и общее психическое состояние", - заверил Нолан.

В то же время физический терапевт из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Тайлер Молдофф отметил, что ежедневные прогулки укрепляют кости и мышцы, улучшают здоровье суставов и облегчают хроническую боль в коленях и нижней части спины.

"В последнее время очень интересно наблюдать за новыми исследованиями о том, как что-то такое простое, как ходьба, может стать исключительным упражнением, если его правильно выполнять", - отметил Молдофф в интервью HuffPost.

Поэтому Молдофф и Нолан поделились четырьмя способами, как получить максимальную пользу от ходьбы.

Молдофф советует двигаться в ритме быстрой песни, около 100 ударов в минуту, чтобы ваш пульс достигал этой точки подъема.

"Попробуйте синхронизировать свой ритм ... если вы двигаетесь под песню, которая имеет ... 100 ударов в минуту, вы можете быть уверены, что через несколько минут вы начнете немного задерживать дыхание и достигнете умеренной интенсивности", - заверил он.

Кроме того, интервальные тренировки, к примеру, включение коротких промежутков быстрой ходьбы или бега трусцой в тренировку по ходьбе, являются хорошим способом повысить интенсивность сердечно-сосудистых нагрузок. При этом Нолан рекомендует начать с малых шагов - 30-секундной пробежки или минутного интервала быстрой ходьбы и постепенно увеличивать продолжительность, когда организм адаптируется.

Также Нолан советует включать упражнения на приседания, выпады и отжимания, чтобы задействовать разные группы мышц. Он рекомендует планировать свою прогулку и заранее выписывать комплексы упражнений и определять определенные места на маршруте для тренировок с собственным весом.

В свою очередь Молдофф советует ходить с утяжеленным жилетом или, как дешевую альтернативу, с рюкзаком, утяжеленным книгами, чтобы добавить еще один уровень сложности к тренировке.

"Просто делая это, вы можете помочь увеличить скорость метаболизма, что улучшает потребление кислорода, а это связано с большим сжиганием калорий", - сказал он в интервью HuffPost.

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