Это не имеет ничего общего с тем, что у вас на тарелке, но может повлиять на то, что и сколько вы едите.

На потерю веса влияет не только то, что вы едите, физические тренировки и другие нагрузки. Портал Eating Well, согласно данным диетологов, назвал вещь №1, которую нужно избегать, когда вы хотите сбросить несколько килограммов.

Диетологи отметили, если вы хотите похудеть, вам нужно перестать экономить на сне, ведь он заряжает умственные и физические батареи. Он также очень помогает в регулировании веса. На самом деле дефицит сна влияет на ваши пищевые привычки довольно удивительным образом.

"Даже одна ночь недостаточного сна негативно влияет на то, что вы едите", - отметила владелица консалтинговой практики по вопросам питания The Hormone Dietitian Мелисса Аззаро. Видео дня

Она объяснила, что недостаточное количество сна заставляет вас потреблять углеводы и сахар, что не очень хорошо влияет на тело, когда вы хотите похудеть. Кроме того, когда вы мало спите, вы не имеете достаточно энергии, чувствуете усталость и у вас будет меньше шансов достичь своих целей на тренировках.

Исследования указывают на то, что во время недосыпания вы автоматически выбираете различные продукты для потребления, а там больше калорий и высокое содержание жира и углеводов. Поэтому эксперты считают, что здоровый сон в достаточных количествах может облегчить похудение.

"Изменения гормонов из-за недосыпания могут затруднить соблюдение запланированного режима питания. Когда вы спите менее 6-8 часов в сутки, это влияет на ряд гормонов в организме, которые регулируют аппетит. Например, на следующий день после вечернего плохого сна организм выделяет больше грелина - гормона, который сообщает, что вы голодны, и уменьшается уровень лептина - гормона, который сообщает, что вы сыты", - пояснила диетолог, специализирующийся на снижении веса в Lainey Younkin Nutrition Лейни Йонкин.

Какие привычки способствуют здоровому сну?

Придерживайтесь постоянного графика сна: ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Создайте расслабляющую рутину перед сном: занимайтесь успокаивающей деятельностью, такой как чтение, принятие теплой ванны или занятия легкой йогой.

Ограничьте использование экранов перед сном: сократите пользование смартфонами, планшетами и компьютерами по крайней мере за час до сна.

Следите за диетой: избегайте тяжелой пищи, кофеина и алкоголя перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Обеспечьте комфортную среду для сна: держите свою спальню прохладной, темной и тихой. Убедитесь, что вы спите на удобном матрасе и подушках.

Управляйте стрессом и тревогой: практикуйте внимательность, медитацию или упражнения на глубокое дыхание, чтобы успокоить свой ум перед сном.

Регулярно занимайтесь физической активностью: выполняйте регулярные упражнения, но избегайте интенсивной деятельности перед сном.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали соленую закуску, которая поможет похудеть и является полезной.

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