Специалист советует уделять по утрам несколько минут на быструю тренировку и медитацию.

Доктор Кьен Вуу, специализирующийся на борьбе со старением, поделился простой 10-минутной утренней процедурой, которая сочетает в себе множество научно обоснованных стратегий для более долгой и здоровой жизни. Сам он лично начинает с этой процедуры свой день, пишет Business Insider.

По словам специалиста, его утренний распорядок дня включает в себя несколько категорий увеличения продолжительности жизни: упражнения, дыхательная практика, снимающая стресс, и короткая медитация для улучшения психического и эмоционального здоровья.

Отмечается, что его первый шаг после пробуждения - это стакан воды с добавлением лимона и электролитов или минеральной соли. Это помогает восстановить гидратацию.

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Вуу также старается, чтобы по утрам на его кожу и лицо попадал прямой солнечный свет, что может помочь поддержать естественные циклы сна и бодрствования организма.

Далее Вуу заряжается энергией на предстоящий день с помощью быстрой тренировки, основанной на цигун (практике щадящих и осознанных упражнений, берущих начало в традиционной китайской медицине).

"Данные свидетельствуют о том, что короткие физические упражнения, особенно движения, которые повышают частоту сердечных сокращений, могут улучшить концентрацию внимания и помочь предотвратить негативные последствия для здоровья, связанные с сидячим образом жизни", - говорится в публикации.

По словам Вуу, после тренировки он выделяет две-три минуты на практику дыхательных техник, которые помогают улучшить концентрацию и снять стресс.

А заканчивает доктор свой утренний распорядок короткой медитацией благодарности.

Напомним, ранее врач назвал 7 привычек долголетия, которые занимают 5 минут в день.

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