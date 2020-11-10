В "Киевавтодоре" обещают исправить ситуацию.

В Киеве заметили необычную дорожную "зебру", нанесенную до места, где начинается яма с лужей.

Как пишет "Сегодня", разметку заметили в Днепровском районе на улице Курнатовского. В соцсетях ее прозвали "озером безопасности", "границей добра и зла" и "адаптацией к изменениям климата по-киевски".

В столичном автодоре оправдываются: во всем виноваты подрядчики.

"Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района уже ликвидировало просадку асфальта на Курнатовского. Сегодня там нанесут по-новому дорожную разметку. Ранее ее некачественно нанесла подрядная организация. Теперь подрядчик обязан выполнить ее повторно и за собственный счет", – пояснили в "Киевавтодоре", добавляя, что ремонт может быть завершен уже сегодня, если позволит погода.

Другие новости Киева

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован