Отмечается, что стать богатым может каждый, но для этого нужно изменить свои привычки.

Большинство миллионеров не выросли богатыми, 80% из них - выходцы из семей со средним или низким уровнем дохода. Наследство не является гарантированным билетом к богатству.

Издание new trader u пишет, что по данным исследования 2024 Ramsey Solutions, 21% миллионеров унаследовали какое-то богатство, но только 3% унаследовали 1 миллион долларов. При этом у трети людей, унаследовавших деньги, состояние уменьшается или остается на прежнем уровне.

Создать и преумножить богатство помогают определенные привычки и стратегии.

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Сила стратегического нетворкинга

Богатые люди отдают приоритет построению отношений с другими успешными людьми, создавая сеть, которая открывает двери для новых возможностей и начинаний. Стратегический нетворкинг выходит за рамки случайного общения; он предполагает целенаправленный поиск связей, которые могут дать ценные знания, партнерство или инвестиционные возможности.

Даже если вы небогаты, вы можете начать строить свою сеть, посещая отраслевые мероприятия, вступая в профессиональные ассоциации или работая волонтером в организациях, соответствующих вашим интересам и целям.

Формирование установки на финансовый рост

Менталитет финансового роста - это вера в то, что ваше финансовое положение может улучшиться благодаря обучению и усилиям. Состоятельные люди склонны придерживаться такого образа мышления, рассматривая проблемы как возможности и веря в неограниченные возможности для создания богатства.

Чтобы развить мышление финансового роста, необходимо побороть негативные убеждения о деньгах и успехе. Вместо того чтобы думать: "Я никогда не стану богатым", попробуйте сформулировать мысль так: "Я ежедневно учусь и совершенствую свои финансовые навыки".

Диверсификация источников дохода

Богатые люди создают несколько потоков доходов, часто включая пассивные источники, которые приносят деньги с минимальными постоянными усилиями. Такая диверсификация увеличивает общий доход и обеспечивает финансовую безопасность, если один из источников дохода ослабевает.

Стандартные источники дохода для богатых людей могут включать в себя прибыль от бизнеса, аренду недвижимости, дивиденды от акций и роялти от интеллектуальной собственности.

Овладение искусством стратегического инвестирования

Состоятельные люди не просто копят деньги, они заставляют их работать на себя с помощью стратегического инвестирования. Они понимают силу сложных процентов и важность диверсификации своего инвестиционного портфеля по различным классам активов, таким как акции, облигации, недвижимость и бизнес-предприятия.

Стремление к постоянному обучению

Приверженность к непрерывному обучению помогает быть в курсе всех тенденций, открывать для себя новые стратегии построения богатства и постоянно совершенствовать свои навыки принятия финансовых решений.

Живут не по средствам

Вопреки распространенному мнению, многие состоятельные люди довольно бережливы. Они понимают, как важно жить не по средствам, что позволяет им сберегать и инвестировать значительную часть своих доходов, особенно на ранних этапах построения богатства.

Эта привычка крайне важна, независимо от уровня вашего дохода. Чтобы внедрить ее в свою жизнь, составьте бюджет, в котором приоритетными будут экономия и инвестирование. Ищите области, где можно сократить ненужные расходы без ущерба для качества жизни.

Долгосрочное сохранение богатства

Состоятельные люди не просто зарабатывают деньги, они также уделяют первостепенное внимание сохранению и приумножению своего богатства в долгосрочной перспективе. Это включает в себя тщательное планирование наследства, создание трастов и реализацию налоговых стратегий.

Использование долга в качестве инструмента роста

Богатые люди понимают разницу между хорошим и плохим долгом. Хотя они часто избегают потребительских долгов с высокими процентами, они не боятся стратегически использовать кредитное плечо для инвестиций в активы, которые потенциально могут дорожать или приносить доход. Однако очень важно подходить к долгам с осторожностью. Прежде чем брать какой-либо долг, тщательно взвесьте потенциальную прибыль и риски.

Максимизация продуктивности с помощью тайм-менеджмента

Время - деньги, и богатые люди это хорошо знают. Многие успешные люди рано встают, используя тихие утренние часы, и они склонны к высокой организованности, расставляя приоритеты в деятельности, которая способствует достижению их финансовых целей, и делегируя или исключая задачи, которые не способствуют этому.

Приоритет финансового образования и знаний

Состоятельные люди уделяют первостепенное внимание финансовой грамотности и окружают себя экспертами, которые могут дать ценные советы и рекомендации. Такой доступ к информации помогает им принимать взвешенные решения и быть в курсе экономических тенденций. Можно начать с экономических новостей, а также учитесь читать финансовую отчетность.

Ранее УНИАН назвал 7 привычек бедных людей, которых богатые сознательно избегают.

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