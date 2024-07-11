Советы помогут начать прокладывать курс к большей финансовой стабильности и процветанию.

Сверхбогатые люди овладели стратегией, которая отличает их от других. Речь идет о диверсификации источников дохода. Следуя этим методам, даже люди со скромными доходами могут начать прокладывать курс к большей финансовой стабильности и процветанию, пишет New Trader U.

Отмечается, что есть 7 различных потоков доходов, которые миллионеры используют для создания и сохранения своего состояния:

Заработанный доход

Это самый распространенный и традиционный доход, полученный от работы или ведения бизнеса. Для многих состоятельных людей – это начальный трамплин для финансового путешествия. Заработанный доход может поступать от активного управления повседневными операциями бизнеса.

Видео дня

Богатые люди часто сосредотачиваются на высокооплачиваемой карьере или предпринимательских начинаниях, которые могут приносить значительный доход. Затем они стратегически используют заработанный доход для инвестирования и развития других источников дохода, создавая основу для экспоненциального роста богатства.

Доход от прибыли

Поступает от продажи товаров или услуг по цене, превышающей их себестоимость, и является ключевым источником дохода для многих миллионеров. Собственный бизнес позволяет состоятельным людям получать значительную прибыль, часто реинвестируя ее для дальнейшего роста или диверсификации в новые предприятия.

Прибыльный доход – это первый шаг от продажи своего времени за вознаграждение до получения пассивного дохода в виде прибыли от бизнеса, генерируемой работниками, менеджерами, продавцами и бизнесом, который работает с прибылью. Пассивный доход – это создание бизнес-систем, которые зарабатывают деньги независимо от того, есть вы там или нет.

Процентный доход

Процентный доход получается от предоставления денег взаймы или от процентных инвестиций, таких как сберегательные счета, облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом. Состоятельные люди используют этот поток дохода, инвестируя в высокодоходные сберегательные счета, государственные облигации и кредитные платформы, предлагающие более высокие процентные ставки. Таким образом они создают надежный источник пассивного дохода.

Доход от дивидендов

Доход в виде дивидендов получают от владения акциями компаний, которые выплачивают дивиденды своим акционерам. Многие миллионеры инвестируют значительные средства в акции, чтобы создать стабильный поток пассивного дохода. Эта стратегия не только обеспечивает регулярный денежный поток, но и предлагает потенциал для долгосрочного роста капитала.

Доход от аренды

Недвижимость является популярным инвестиционным инструментом среди состоятельных людей, а доход от аренды составляет значительную часть их финансового портфеля. Богатые люди генерируют стабильный поток дохода, покупая недвижимость для сдачи в аренду, получая выгоду от ее подорожания с течением времени.

Прирост капитала

Прирост капитала – это прибыль, полученная от продажи активов, выросших в цене, таких как акции, недвижимость или другие инвестиции. Состоятельные люди применяют стратегический подход "покупай и удерживай". Они тщательно рассчитывают время продажи, чтобы максимизировать прибыль, и используют инвестиционные инструменты, эффективные с точки зрения налогообложения.

Доходы от роялти

Доход от роялти получают, позволяя другим использовать свою интеллектуальную собственность, например, книги, музыку, патенты, песни, развлекательные программы или торговые марки. Многие состоятельные люди создают или инвестируют в интеллектуальную собственность для получения долгосрочного пассивного дохода.

Интересности

Собеседования – неизбежная часть на пути построения карьеры. Многие люди нервничают перед интервью с рекрутером или потенциальным работодателем, ведь просто не знают, что говорить на собеседовании. Особенно это актуально для тех, кто ищет первую работу. Но есть несколько трюков, которые помогут получить желаемую должность.

Иногда мелочи могут отталкивать людей. Речь идет об ошибках в общении, которые мы часто не замечаем, но они могут иметь большое влияние на то, как нас воспринимают другие.

Вас также могут заинтересовать новости: