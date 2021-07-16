Это не первое нарушение мужчины. В январе и в апреле 2021 года его уже останавливали за "пьяное" вождение.

В Житомирской области стадо коров помогло патрульным задержать пьяного водителя-беглеца.

Инцидент произошел вечером 15 июля, информирует пресс-служба ГУНП Житомирской области.

Правоохранители гнались за нарушителем с самого Новоград-Волынского, когда получили сообщение о нетрезвом состоянии водителя. Однако тот решил не сдаваться и устроил опасную погоню, провоцируя аварийные ситуации.

На одной из улиц мужчина резко притормозил, пробуя сбросить с "хвоста" патрульных. Копы же передали информацию о нарушителе коллегам из соседнего района, и уже последние поймали владельца минивэна.

Как свидетельствуют кадры из записей правоохранителей, на дорогу на момент погони вышли коровы, из-за чего нарушитель вынужден был остановиться. Полицейские время не теряли и мгновенно вывели пьяного водителя из салона.

За рулем находился 41-летний житель близлежащего села. Медики зафиксировали в его организме 3,11 промилле алкоголя.

Отмечается, что это не первое нарушение мужчины. В январе и в апреле 2021 года его уже останавливали за "пьяное" вождение. Тогда селянину удалось избежать ответственности, однако 15 июля суд поддержал обвинение по второму производству – жителя Житомирской области оштрафовали и лишили водительских прав.

Однако это судебное постановление еще не вступило в законную силу, рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.

При таких обстоятельствах полицейские оформили новые материалы сразу по нескольким статьям о невыполнении водителями требований об остановке, нарушении ПДД, управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения и злостном неповиновении законному распоряжении полицейского.

Автомобиль правонарушителя изъят. Наказание за указанные противоправные деяния для мужчины определит суд.

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Автор: Иван Бойко