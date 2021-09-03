В мае Медведчуку объявили о подозрении в госизмене.

Один из прокуроров, выступающий в составе обвинения в рамках дела о госизмене Виктора Медведчука, во время заседания в суде 2 сентября чертил странный домик.

Об этом сообщает Сегодня.

Журналисты сняли прокурора как раз тогда, как он писал слово "Ходатайство" жирными буквами, а рядом был уже нарисован домик.

СМИ пишут, что чертежи очень напоминают тюрьму.

"Пока судья по делу Медведчука листает 8 томов, один из прокуроров сидит и рисует домик, похожий на тюрьму. Под тюрьмой прокурор написал слово "Ходатайство" жирными буквами. Легкий троллинг?", – говорится в заметке издания в Telegram.

2 сентября Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Медведчуку срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Согласно решению суда, Медведчук будет находиться под домашним арестом до 31 октября включительно. Также депутат продолжит носить электронный браслет.

Суд над Медведчуком

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 9 июля мера пресечения была продлена до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Яна Ставская