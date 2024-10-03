Отмечается, что цены в дальнейшем будут только расти.

Каждый год на рынке появляются новые модели и марки, заманивая покупателей возможностью получить максимальную выгоду. Однако на рынке подержанных авто также процветают скидки и уценки, которыми следует воспользоваться незамедлительно.

GOBankingRates назвали подержанные авто, о покупке которых вы не будете жалеть.

Ford F-150 Lightning

До появления F-150 Lightning рынок электрических грузовиков был ничем. Его эффективность достигает 320 миль, мощность может достигать 580 л.с. в версии с расширенным диапазоном и возможностью буксировки почти 10 000 фунтов. Разумным финансовым шагом будет покупка F-150 Lightning в ближайшие несколько месяцев, потому что позже может вырасти спрос, что означает рост цены.

Видео дня

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid - еще один передовой электромобиль, оснащенный трехмоторным двигателем, который может развивать мощность до 1 000 лошадиных сил и разгоняться до 0-60 миль в час менее чем за 2 секунды. Если вы не купите его сейчас, то в будущем придется заплатить больше.

Cadillac Lyriq

Cadillac Lyriq оснащен функцией быстрой зарядки и имеет запас хода до 312 миль. Это значит, что он отлично подходит для длительных поездок или ппередвижений по городу. Приобретая этот автомобиль в 2024 году, вы можете не только получить выгоду от потенциального подорожания, но и оказаться в первых рядах новой волны электрических внедорожников.

Chevrolet Corvette C8

По мнению Car and Driver, Chevrolet Corvette C8 обладает "суперкаровскими характеристиками, доступной ценой и ярким стилем", который "отдает должное статусу автомобильной иконы, но со среднемоторной компоновкой".

Эта "изюминка" имеет 495 лошадиных сил, которые позволяют разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за 3 секунды. Добавьте сюда информационно-развлекательную систему с новейшими технологиями, включая цифровой дисплей для водителя и трекер производительности - и вы получите классический автомобиль, созданный для современных дорог.

Не купив C8 в 2024 году, вы можете пожалеть о том, что не стали обладателем одного из лучших автомобилей.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer 2023 года выпуска - это внедорожник, наделенный роскошью и двигателем V8. Полный набор функций для помощи водителю - это только начало высококлассной езды. Добавьте к этому новейшие технологии, такие как аудиосистема McIntosh и 12-дюймовый сенсорный экран, и вы получите Jeep, которому нет равных.

Ford Mustang Dark Horse

Mustang Dark Horse обладает 5,0-литровым V8. Это один из последних неэлектрических Mustang. Возможно, вы захотите стать владельцем кусочка истории американских мускул-каров, пока не стало слишком поздно.

Рынок подержанных автомобилей сейчас переживает настоящий бум, причем не только в Украине, но и в Европе. Как сообщает Общество автопроизводителей и торговцев автомобилями только в первом квартале 2024 года в Великобритании было продано почти два миллиона подержанных автомобилей.

Европейский маркетплейс автозапчастей Ovoko поделился списком самых востребованных подержанных автомобилей, цена на которые растет из-за всплеска спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: