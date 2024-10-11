По словам эксперта, подшипники в топливном насосе могут сгореть, если забывать о важной детали.

Популярный автомеханик Скотти Килмер предупредил владельцев бензиновых и дизельных автомобилей о том, что они могут "уничтожить" свою машину, если допустят ошибку, о которой "многие люди не знают", пишет Express.

По его словам, участники дорожного движения никогда не должны заправлять топливный бак "слишком низко", что может привести к катастрофическим последствиям для тех, кто ездит на выхлопных газах.

Скотти отметил, что бензин и дизель помогают смазывать топливный насос, а именно устройство, которое используется для перемещения топлива из бака в двигатель. Однако дефицит бензина и дизельного топлива может привести к "сгоранию" насоса, а водители, скорее всего, могут отдать много средств за ремонт.

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"Вот предупреждение, о котором многие люди не знают: зайдите внутрь автомобиля и посмотрите, следите за топливным баком. Не только для того, чтобы у вас не закончилось топливо. Мой совет - не опускайте уровень горючего ниже, чем на восьмую часть бака, лучше оставьте его на четверть бака. В современных автомобилях топливный насос находится внутри бензобака. И это может звучать довольно странно, но топливо фактически смазывает насос. Топливо попадает в насос, смазывает подшипники, когда вы заправляете топливо в автомобиль", - объяснил автомобильный эксперт.

По его словам, если в современной машине с топливным насосом в баке действительно закончится бензин, то могут быть проблемы.

"Вместо того, чтобы всасывать топливо, он будет всасывать воздух. Воздух сухой, подшипники в топливном насосе сгорят от сухости", - предупредил Килмер.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный механик Дэвид Лонг призвал водителей избегать моделей, имеющих определенный набор функций. Он рекомендует покупателям обращать внимание на состояние аккумулятора той или иной машины.

Также эксперт Шахзад Шейх назвал 3 модели автомобилей, которые раньше не ценили, однако теперь они становятся дороже. В частности речь идет о таких автомобилях, как Chrysler PT Cruiser, Porsche Cayenne и Volvo 240.

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