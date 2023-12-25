Рассказываем, как понять, что человек голубых кровей и доказать это окружающим.

Аристократ - это человек, который принадлежит к высшему сословию, к знати. На данный момент официально это определение отсутствует, но кто знает - возможно, ваши предки были именно "лучшими из лучших", а вы их наследник. УНИАН выяснил, какие привычки аристократов выдают их сразу.

Как ведет себя аристократ - признаки поведения

Аристократический характер нельзя спрятать за плохой одеждой или неудачной обстановкой - люди высшего сословия в старину воспитывались очень строго и по определенным канонам, поэтому даже оказавшись на дне социального слоя, сильно отличались от общей массы - благодаря своим манерам.

Историки выделяют основные привычки аристократов:

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умение контролировать мимику, эмоции;

знание этикета и хороших манер;

плавные жесты, движения, походка;

сдержанность, рассудительность, спокойствие;

соблюдение границ других людей.

Проще говоря, истинный аристократ или аристократка не ведет себя на манер "базарной бабы", не устраивает истерик, не оскорбляет других людей, не унижается. Первое и главное, что присуще людям высшего сословия - умение держаться в любой обстановке и чувство собственного достоинства.

Также стоит понимать, что высокий уровень общего образования, умение поддержать разговор на многие темы, владение несколькими языками, тонкий вкус в одежде, живописи, музыке, а также начитанность - не менее важные признаки аристократии у мужчин и у женщин.

Что такое аристократическая внешность

Кроме манеры поведения и уровня интеллекта стоит учитывать и физиологические особенности, присущие знати, не зря же появилось выражение "голубая кровь - белая кость", отсюда же слово "белоручка" - как описание человека, который редко находится подолгу под палящим солнцем и не привык к тяжелой работе, поэтому и руки у него тонкие, хрупкие, а кожа бледная.

К примеру, аристократическая внешность у девушек имеет характерные особенности:

светлая, почти "фарфоровая" кожа;

нос с небольшой горбинкой;

вены голубого цвета;

ступня 35-37 размера;

длинные и тонкие пальцы.

Внешние признаки аристократа-мужчины во многом такие же, как у женщин, дополнительно можно назвать форму лица овал и высокий лоб - когда в зоне подбородка физиономия заужена, но ко лбу расширяется. Кстати, это и сейчас идеальная форма лица - многие визажисты используют контуринг, чтобы добиться такого эффекта.

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