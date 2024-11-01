Поверхность рыбы до приготовления нужно просушить и посыпать солью, посоветовал эксперт.

Лучший способ приготовления рыбы лосось - кожей вниз, и это независимо от того, как ее готовить - на сухом тепле (обжаривание, запекание, гриль) или влажными методами (варка, на пару).

При укладывании рыбы на коже нужно сделать один или два надреза, длиной около 3 см, тогда она не стянется и не сморщится, после приготовления будет иметь хрустящую текстуру, и само филе не потеряет форму, пишет Real Simple, ссылаясь на сведения шеф-повара Института кулинарного образования Майкла Хэндала.

"Если вы хотите, чтобы сторона с мякотью была золотистой и немного поджаренной, вам нужно будет перевернуть ее на несколько минут во время приготовления, просто, чтобы дать этой стороне немного прямого жара", - посоветовал эксперт.

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По словам собеседника, благодаря тому, что на коже лосося есть слой жира, после приготовления мякоть получит более мягкую текстуру, а сама кожа станет хрустящей. Майкл Хэндал добавил, что рыбу перед приготовлением обязательно нужно солить с обеих сторон:

Просушивание поверхности рыбы и щедрое посыпание солью также гарантируют, что кожа станет красивой и хрустящей, а другая сторона - золотистой.

Кожа лосося богата полезными веществами, в частности, в ней содержатся витамины D и B, а также Омега-3, поэтому ее рекомендуют есть. В то же время шеф-повар отметил, что при приготовлении влажными методами кожа может стать слегка резиновой и не очень привлекательной, поэтому ее стоит заранее снимать.

Интересные новости - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, как снять шкуру с красной рыбы быстро и просто. Шеф-повар Кару Силман дал несколько советов - можно использовать филейный нож или же довести воду до кипения и ею облить кожу рыбы.

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