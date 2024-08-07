Ученые выявили в филе лосося снижение содержания шести из девяти важных питательных веществ.

Производственное выращивание лосося на фермах приводит к потере жизненно важных питательных веществ. В связи с этим добавление в рацион диких "кормовых" видов (скумбрия, анчоусы и сельдь) может улучшить здоровье. Эти виды рыб остаются богатыми необходимыми питательными веществами.

Как пишет scitechdaily.com со ссылкой на исследование в журнале Nature Food, ученые выявили в филе лосося снижение содержания шести из девяти питательных веществ - кальция, йода, железа, омега-3, витамина B12 и витамина А, но повышенный уровень селена и цинка.

"Большинство диких "кормовых" рыб соответствуют рекомендациям по диетическим питательным веществам при меньших размерах порций, чем выращенный атлантический лосось, включая жирные кислоты омега-3, которые, как известно, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", - говорится в публикации. Видео дня

Ведущий автор, доктор Дэвид Уиллер с факультета зоологии Кембриджского университета констатировал, что большинство видов дикой рыбы, используемой в качестве корма, имеют такую ​​же или большую плотность и набор микроэлементов, чем филе выращенного лосося:

"Хотя люди по-прежнему наслаждаются поеданием лосося, им следует подумать о том, чтобы есть все больше и больше разнообразных видов диких рыб, таких как сардины, скумбрия и анчоусы, чтобы получать больше необходимых питательных веществ".

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