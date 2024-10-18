Для того, чтобы снять кожу с лосося, понадобятся нож и разделочная доска, поделился эксперт.

Красная рыба полезна для здоровья, но с нее трудно снять шкуру. Шеф-повар Кару Силман назвал самый простой и эффективный метод снятия шкуры с этой рыбы.

Для очистки лосося понадобятся гибкий филейный нож и доска для разделки, пишет Real Simple. По совам эксперта рыбу нужно положить на доску мякотью вверх и вставить нож между ней и кожей под небольшим углом.

Одной рукой нужно аккуратно вести нож, немного покачивая его, вдоль кожи лосося. Другой рукой кожу необходимо немного натягивать. После такой "процедуры" кожу можно будет просто снять с филе.

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Как быстро снять шкурку с лосося - еще один метод

Можно избавиться от кожи благодаря кипятку. Журналисты отметили, что понадобится дополнительная посуда - та, в которой вы вскипятите воду, форма для выпечки и решетка:

"...вскипятите чашку воды и положите лосося кожей вверх на решетку, расположенную прямо над формой для выпечки. Потом медленно вылейте кипяток прямо на кожу лосося. Подождите, пока вода остынет и аккуратно снимите кожу с рыбы".

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Недавно УНИАН поделился, как сделать сочный лаваш с красной рыбой. Для приготовления такой закуски понадобятся, кроме лаваша, слабосоленая красная рыба, сладкий перец, листья салата, половина лимона, огурец и авокадо.

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