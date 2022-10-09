В супермаркетах города один человек может приобрести не больше 3 килограмм отдельных товаров.

В Симферополе ввели ограничения на приобретение отдельных товаров. Рис, гречку и сахар в супермаркетах продают с условием не больше трех килограмм одному покупателю. Такое правило ввели после взрыва на Крымском мосту.

Соответствующей информацией и фото, подтверждающим ограничение, поделилось издание "Крым.Реалии".

Правило действует в супермаркетах "Яблоко" и "ПУД". Оно распространяется на гречку, рис и сахар. Других продовольственных товаров ограничения не коснулись.

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Журналисты спросили о введенной мере кассира в одном из супермаркетов. По ее словам, правило будет действовать временно, и его ввели после взрыва на Крымском мосту. В результате происшествия жители временно оккупированного полуострова начали паниковать и массово приобретать сахар, крупы, спички и алкоголь.

Последствия взрыва на Крымском мосту: основная информация

Утром 8 октября на мосту возник сильный пожар. Благодаря фото и видео с места события стало известно, что обвалились два автомобильных пролета и повреждена ж/д ветка.

В России причиной разрушений назвали взрыв грузовика. А источник УНИАН в правоохранительных органах рассказал, что это спецоперация СБУ.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Путин переложит вину за обвал Крымского моста на Минобороны РФ. После взрыва российские военные блогеры стали активнее критиковать президента, поэтому ему нужно найти виновников.

В британской разведке утверждают, что и без того ограниченные способности России снабжать ресурсами свою группировку на временно оккупированных южных территориях Украины снизятся еще сильнее.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан спрогнозировал полное уничтожение Крымского моста. Это позволит создать "котел" на территории полуострова.

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