Он заявил, что Россия терпит поражения в войне против Украины из-за богохульства Киркорова.

Звезда сериала "Кадетство" и российский пропагандист Борис Корчевников нашел "логичное" объяснение, почему Россия проигрывает в войне против Украины.

Он заявил, что виной тому, в том числе и подрыв Крымского моста, богохульство Филиппа Киркорова. Пропагандист вспомнил юбилей артиста, на котором тот танцевал на кресте во время исполнения песни "Мария Магдалена".

Он добавил, что в книге святого Николая Сербского "Война и Библия" сказано, что Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил – богохульство.

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"Один человек святой жизни написал мне: "Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло. Сегодня Крымский мост. Почему у нас решили, что подобное (богохульство, - УНИАН) пройдёт безнаказанно?!" – сказал Корчевников.

Позиция Филиппа Киркорова по войне в Украине

Стоит отметить, что в своих соцсетях Киркоров молчит о войне. При этом он ездил с концертом в аннексированный Крым и назвал оккупантов "героями".

После этого его не пустили в Молдову. Известно, что прилетел в Кишинёв Киркоров в ночь с 28 на 29 июля. На выходе из VIP-зала пограничники сообщили, что въезд на территорию Республики Молдова ему запрещен, поэтому артист был вынужден вернуться назад.

Напомним, ранее Борис Корчевников разрыдался в эфире из-за уклонения россиян от мобилизации.

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