Взрыв на мосту предопределяет следующую эпоху, которая будет предшествовать освобождению Крыма, отметил Свитан.

Крымский мост будет разрушен окончательно, а временно оккупированный Россией Крым превратится в "котел".

Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в новом выпуске программы "Балаканка" на канале "Гроші".

"Это единственная артерия, которая соединяла материковую Россию и оккупированный Крым, пропускала через себя очень большие объемы военных поставок. Взрыв на мосту предопределяет следующую эпоху, которая будет предшествовать самому освобождению Крыма", – заявил он.

По словам Свитана, количество этих поставок уменьшится. Движение (и автомобильное, и железнодорожное) по мосту даже после восстановление будет не такое "мощное".

"Российское руководство будет принимать во внимание, что такие акты могут повториться. Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным "котлом", попадет в оперативное окружение. То есть мы перережем подходы к Крыму, – отметил эксперт. – И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразности продолжения сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях… Это все мы увидим в ближайшее время".

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

Рано утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В России заявили, что после подрыва грузовика на Крымском мосту загорелся железнодорожный состав с топливом.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. В Кремле тем временем отрапортовали, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.