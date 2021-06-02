В Ивано-Франковске по улицам разгуливала полуобнаженная женщина, несмотря на достаточно прохладную погоду. Ее засняли очевидцы.
Видео инцидента опубликовали в сети сразу несколько местных пабликов Instagram, пишет сайт «Версии».
По информации пользователей заметили женщину по дороге в микрорайоне БАМ, по улице Мазепы, возле супермаркета «Сильпо».
На место происшествия вызвали полицию и карету «скорой помощи».
На записи слышно, как во время разговора с правоохранителями женщина заявила: «А что, я не имею права?». После ее сажают в «скорую» и увозят.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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