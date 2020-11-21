По замыслу, город должны были украсить разноцветными "свечами".

В Ауденбурге (Бельгия) к Рождеству установили праздничную аллею из фигур странной формы – они напомнили тамошним жителям мужские половые органы.

Мэр Энтони Дюмари утверждает, что такие провокационные украшения сделали непреднамеренно, пишет The Daily Mail.

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По замыслу, город должны были украсить разноцветными «свечами». Однако передумали устанавливать на верхушках красное пламя, потому что это клише, а взамен смонтировали голубые шары.

Декорации были разработаны техническим управлением городского совета, поскольку власти не хотели излишне тратиться на покупку сезонных украшений.

Дюмари добавил, что сперва фигуры не походили на пенисы.

"Я сам понял это только тогда, когда их включили. Однако мы должны к этому относиться с юмором. Мы должны как-то скрасить эти темные и тяжелые времена", - отметил мэр.

Дюмари подчеркнул, что никто "пенисы" убирать не будет.

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Автор: УНИАН