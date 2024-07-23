Собираясь на собеседование, не забудьте явиться вовремя, одеться должным образом и прийти с несколькими хорошими вопросами к своему интервьюеру.

Готовя список вопросов, которые вы хотите задать работодателю во время собеседования, некоторые из них стоит вычеркнуть. Об этом пишет CNBC.

Один из них: "Какой баланс между работой и личной жизнью для этой должности?". Может сложиться впечатление, что вы не вовлечены или не преданы этой роли, говорит Берт Бин, генеральный директор кадровой фирмы Insight Global.

Еще один вопрос, которого вы можете избежать: "Как выглядит успех через 30, 60, 90 дней?" - говорит Дэн Спейс, который работал в отделе кадров в таких компаниях, как Electronic Arts и Spotify. По его словам, в этом случае поисковик получит "стандартный ответ с очень низкой пользой".

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"Я считаю, что любые красноречивые вопросы в будущем получат очень низкую ценность, четкий ответ", - говорит он.

Менеджер, который проводит с вами собеседование, может "потенциально дать вам картину", говорит он, но она, вероятно, будет высокого уровня, и не будет давать ответы, которые могут помочь вам добиться успеха. При этом многие из этих деталей просто не войдут в действие, пока вы не попадете в эту роль.

Пытаться понять, как достичь успеха в общем виде, в конце концов, это "лишь пустая трата времени", говорит Спейс и добавляет: этот вопрос не заставит вас выделиться.

Так, если у менеджера по найму есть пять отличных кандидатов, и четверо из них спрашивают: "Как выглядит успех за первые 30 дней?" но один спросил об очень конкретной задаче, которая помогла их предыдущей компании продвинуться вперед, "тот человек теперь выделяется". Ваши интервьюеры запомнят вас именно из-за конкретных вопросов, а не общих.

В то же время не все согласны со Спейсом в этом вопросе. Эксперт по карьере LinkedIn Эндрю Маккаскилл говорит, что вопрос о том, как измеряется успех, демонстрирует, что вы проактивны и хотите добиться успеха в этой роли.

Тем не менее, вы можете показать это, задавая другие конкретные вопросы об определенных системах, которые использует ваш потенциальный работодатель, например, и что вы видели, как они работали в прошлом. Это также поможет доказать, что вы заложили определенную основу для роли.

Как вести себя на собеседовании - советы специалистов

Ранее УНИАН сообщал, что нельзя говорить на собеседовании. В частности, ни в коем случае не рассказывайте рекрутеру или потенциальному работодателю о ваших личных проблемах и не отзывайтесь плохо о нынешнем или прошлом работодателе. Это может оставить неприятное впечатление не столько о них, сколько о вас самих.

Также эксперты советуют избегать резких и негативных установок вроде "Я ненавижу работать в команде" или "Я не буду учиться чему-то новому".

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