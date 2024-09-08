В частности механик советует водителям не забывать об отзыве автомобиля.

Покупатели подержанных бензиновых и дизельных автомобилей могут допустить две простые ошибки при покупке подержанной машины. В частности австралийский механик Джон Кадоган призвал владельцев обновлять свои данные сразу после покупки автомобиля, пишет Express.

По его словам, если не сообщить производителю о смене владельца, то новые хозяева вряд ли получат информацию о срочном отзыве или предупреждения о безопасности.

"Автопроизводитель не является ясновидящим. Если вы второй, третий или любой другой владелец, вы должны сообщить им, что теперь вы владеете автомобилем. И обычно это можно сделать онлайн - все, что вам нужно, это VIN-код, чтобы идентифицировать автомобиль, и ваши данные, чтобы идентифицировать вас. Вы просто заполняете форму. Это занимает пару минут. А потом, если в ближайшие годы будет объявлен отзыв, вы получите уведомление, и не будете ездить в потенциальной смертельной ловушке с бомбой замедленного действия", - посоветовал Кадоган. Видео дня

В издании объяснили, что отзыв автомобиля является важным предупреждением, которое направляется автомобилистам, когда в машине обнаружен дефект безопасности, который нужно устранить. Это могут быть дефекты от неисправной подушки безопасности до подвески или даже простой электрической поломки.

Сразу после приобретения права собственности на автомобиль Джон рекомендует водителям как можно скорее обратиться к продавцу, чтобы проверить наличие любых "нерешенных отзывов". Такие работы обычно проводят бесплатно и дают автомобилистам уверенность в том, что их авто в безопасности.

"На следующий день после того, как вы это сделаете, и в течение следующей недели сделайте это: посетите любого официального дилера с VIN-кодом. Зайдите в сервисный отдел и объясните, что вы только что купили автомобиль. Попросите их проверить, есть ли какие-то отзывы или сервисные кампании для вашего (цитирую без кавычек) нового автомобиля", - отметил Кадоган.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный механик Скотти Килмер посоветовал проверять один компонент тормоза перед тем, как отправляться в дорогу, чтобы быть уверенными, что она будет безопасной.

"Вам нужно остановить автомобиль и выключить его [зажигание]. С выключенным двигателем нажмите на тормоза. Если это все еще трудно, перезаведите машину и нажмите на тормоз. Если она [педаль] провалится, значит, усилитель вышел из строя, но только на заведенном автомобиле", - рассказывает механик.

Также Скотти Килмер напомнил водителям об обязательной проверке, которая поможет водителям выявить потенциальные проблемы до того, как они возникнут. В частности эксперт советует водителям постоянно проверять все резиновые компоненты, которые находятся под капотом.

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