Если хотите узнать, что сделать, чтобы кот перестал мяукать ночью и рано утром, сначала нужно выяснить причину такого поведения животного.

Одна из причин "сумасшедших скачков" котов и кошек ночью и рано утром заключается в том, что для этих животных природным является сумеречный образ жизни.

Коты более активны ночью и на рассвете, поскольку именно в это время активизируется их добыча – грызуны, и внутренний ритм подсказывает котам, что пора начинать охотиться, рассказала научный сотрудник Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе Микель Дельгадо.

Почему коты орут по ночам – главные причины:

Животное отдохнуло днем в одиночестве и ночью сбрасывает избыток энергии и просит внимания;

Кот голоден, хочет пить, а его кормушка и поилка пустые;

В кошачьем лотке непорядок;

Если вы взяли кота с улицы, он может почувствовать себя в ловушке;

Беспокойство;

Животных может раздражать свечение невыключенной техники, какое-то освещение или звук;

Раздражительность и беспокойство у кошек могут спровоцировать проблемы со здоровьем, в том числе со щитовидной железой;

Время для спаривания: кошки, мяукая, дают самцам понять, что готовы к случке, а коты своими криками пытаются привлечь внимание самок;

Пожилые кошки могут мяукать, поскольку у них развивается синдром когнитивной дисфункции. Один из симптомов этой болезни – ночное мяуканье;

Укус блохи или кожное заболевание;

Ухудшение слуха;

Особенности породы. Коты некоторых пород, например, сиамские склонны к крикливости.

Понимая возможные причины криков кота, можно начинать интересоваться, как успокоить кота правильно и быстро – теперь это не составит особого труда.

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Если вы подозреваете, что у животного есть какие-то проблемы со здоровьем – не стоит медлить, обратитесь к ветеринару. Также не стоит самостоятельно искать способы успокоения животных в период спаривания.

Как усмирить кота самостоятельно:

Сделайте так, чтобы животное на протяжении дня получало корм небольшими порциями и было чем-то занято. Вечером поиграйте с питомцем, чтобы он выбросил много энергии, а потом накормите и напоите его;

Оставьте на ночь в кормушке и корм, и воду;

Проверьте, чтобы в лотке был порядок;

Если вы взяли кота с улицы, лучше всего, чтобы у него была возможность самостоятельно покидать жилье, например, через форточку. В таком случае животное не будет чувствовать себя в западне;

Если кот беспокоится – лучше всего, если он будет рядом с вами;

Проверьте, нет ли включенной техники, которая может раздражать животное. Можно закрыть шторы и окна, чтобы лишний свет и звук не попадали в жилье. Помните, что коты могут слышать звуки с частотой до 64 тысяч Гц, а человек – только около 20 000 Гц. То есть, котов может раздражать звук, который люди не слышат;

Проследите, чтобы кота не мучали блохи – можно использовать ошейник или специальные капли;

Если животное старое, плохо видит и слышит – на ночь ему стоит оставлять небольшой источник света. Тогда животное не будет чувствовать себя очень дезориентированным.

В любом случае, что сделать, чтобы кот перестал орать, лучше всего посоветует ветеринар.

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