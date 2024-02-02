В настоящее время существуют исследования, согласно которым употребление шоколада может улучшить здоровье человека.

Шоколад - это одно из любимых лакомств многих людей. Однако помимо вкусовых предпочтений, он обладает множеством полезных свойств.

Директор Northwestern Medicine Immediate Care Синдху Адерсон рассказала Бобу Сиротту из WGN Radio, что какао в составе темного шоколада богато флавоноидами (антиоксидантами), и чем выше процент какао в вашем шоколаде, тем больше возможной пользы для здоровья.

Согласно новому исследованию, этот десерт является хорошим источником клетчатки, железа, магния, фосфора и цинка. Однако он также может содержать жир и сахар, а также кофеин.

Видео дня

"Если вы используете эти более естественные формы какао, это приведет к некоторому улучшению вашего здоровья и снижению высокого кровяного давления", – сказал эксперт.

Директор программы здорового образа жизни Клиники Мэйо Дональд Хенсруд заявил что темный шоколад может считаться хорошей закуской, потому что он относится к группе продуктов с высоким содержанием белка и жира, которые могут дать вам чувство сытости.

В то же время Андерсон призывает быть внимательными, ведь в составе шоколада могут быть вредные жиры, а сахар способен навредить диабетикам. К счастью, в черном шоколаде его меньше, чем в молочном. US Davis Health рекомендует выбирать темный шоколад с содержанием какао от 70% до 80% для "наибольшей пользы для здоровья".

Однако эксперты в области здравоохранения предостерегают от употребления темного шоколада перед сном. Специалист по сну Клиники Кливленда Мишель Дреруп рассказала, что это из-за содержания кофеина.

"Период полураспада кофеина составляет от пяти до семи часов. Поэтому, если они обычно ложатся спать около 10 часов, мы обычно говорим, что к полудню, первому часу, это идеальное время, чтобы перестать его есть", - объяснила Дреруп.

Другие новости о шоколаде

Группа кардиологов из больницы Шаосина совместно с коллегами из больницы Чжуцзи обнаружила связь между потреблением темного шоколада и снижением риска развития эссенциальной гипертонии.

Недавно дипломированный диетолог Дэниел Крамбл Смит сказал, что темный шоколад - самый полезный вид шоколада.

Вас также могут заинтересовать новости: