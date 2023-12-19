Чем шоколад темнее, тем больше в нем антиоксидантов, отметил эксперт.

Темный, молочный или белый? Специалист по питанию рассказал, какой шоколад является полезней всех остальных и почему.

Как пишет USA TODAY, дипломированный диетолог Даниэль Крамбл Смит заявил, что темный шоколад - самый полезный вид шоколада. Он полон антиоксидантов и содержит такие минералы, как железо, магний и фосфор.

Какой шоколад самый полезный и почему

В темном шоколаде также много клетчатки и флавоноиды, которые помогают снизить воспаление, кровяное давление и уровень холестерина, а также защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, объяснил эксперт.

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Как известно, шоколад изготавливается из богатых антиоксидантами какао-бобов, и, по словам Крамбл Смит, чем шоколад темнее, тем больше в нем антиоксидантов. Шоколад часто классифицируется по процентному содержанию на этикетке: 70% какао или выше - самый полезный вариант.

Как показало исследование 2022 года, опубликованное в Журнале биохимии питания, потребление шоколада с содержанием 85% какао оказывает пребиотический эффект и может улучшить настроение,

Вместе с тем, исследования показали, что некоторые сорта темного шоколада содержат "относительно высокий уровень" свинца или кадмия. И если вы хотите получить пользу для здоровья от темного шоколада без воздействия этих тяжелых металлов, Крамбл Смит рекомендует внимательно изучить компанию и бренд, чтобы убедиться, что шоколад безопасен.

Напомним, ранее диетолог назвала 18 суперважных продуктов для здоровья.

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