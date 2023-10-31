Любителей этого лакомства предупредили о высокой калорийности десерта.

Благодаря высокому содержанию сухого вещества какао темный шоколад богат минералами и растительными соединениями, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека. Так лакомство улучшает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений

Исследования показали, что какао-продукты, например темный шоколад, содержат большое количество антиоксидантов и противовоспалительных соединений.

Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые могут нанести вред здоровью, если их количество превышает антиоксидантную защиту организма. При избыточном образовании свободных радикалов возникает состояние, известное как окислительный стресс, который связан с рядом хронических заболеваний, таких как некоторые виды рака и болезни сердца. Антиоксиданты уменьшают или подавляют повреждение клеток, взаимодействуя со свободными радикалами и нейтрализуя их до того, как они успеют повредить липиды, белки и ДНК.

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Темный шоколад является прекрасным источником антиоксидантов, особенно флавоноидных соединений, таких как катехины, антоцианы и проантоцианидины. Более того, исследования показывают, что какао-продукты, такие как темный шоколад, имеют самое высокое содержание флавоноидов среди всех других продуктов питания. Поскольку в темном шоколаде больше сухих веществ какао, содержание флавоноидов в нем в пять раз выше, чем в молочном шоколаде.

Темный шоколад также обладает мощным противовоспалительным действием. Многочисленные исследования показали, что употребление темного шоколада эффективно для снижения уровня маркеров воспаления, к примеру фактора некроза опухоли-альфа.

Другие исследования показали, что употребление темного шоколада эффективно для снижения уровня других маркеров воспаления, таких как интерлейкин-6 (IL-6) и высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP), у людей с заболеваниями, которые усиливают воспаление в организме.

Способствует здоровью сердца

Употребление какао-продуктов, например темного шоколада, может быть эффективным и вкусным способом поддержания здоровья сердца. Поскольку десерт содержит большое количество противовоспалительных и антиоксидантных соединений, он может способствовать защите от таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как атеросклероз, повышенный уровень липидов и артериального давления.

Исследования показывают, что употребление темного шоколада связано с уменьшением количества атеросклеротических бляшек в коронарных артериях и снижением риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Кроме того, доказано, что употребление шоколада снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, сахара и триглицеридов в крови, улучшает работу кровеносных сосудов и кровоток, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Богат минералами

Шоколадные изделия удивительно богаты некоторыми питательными веществами. Например, темный шоколад является прекрасным источником таких минералов, как магний и железо.

Магний - минерал, необходимый для регулирования уровня сахара в крови и артериального давления, сокращения мышц, функционирования нервов и синтеза ДНК. Хотя ежедневное потребление достаточного количества магния крайне важно для общего состояния здоровья, рацион многих людей содержит мало этого важного элемента. Недостаточное потребление магния может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к повышению артериального давления, поэтому так важен выбор продуктов, богатых магнием, таких как овощи, бобы и какао-продукты.

Темный шоколад также содержит много железа - минерала, необходимого для производства белка, переносящего кислород по организму, - гемоглобина, а также для роста и развития, функционирования клеток и синтеза некоторых гормонов.

Помимо железа и магния, темный шоколад является хорошим источником других минералов, таких как марганец и медь. Марганец необходим для энергетического обмена и иммунной функции, а медь является кофактором для ферментов, участвующих в производстве энергии, синтезе нейромедиаторов, метаболизме железа.

Поддерживает здоровье кишечника

Рацион питания оказывает значительное влияние на здоровье кишечника, включая бактерии, населяющие пищеварительную систему, известные как микробиот кишечника.

Темный шоколад содержит питательные вещества, которые, как известно, полезны для кишечника, например пробиотики, которые служат топливом для полезных бактерий в пищеварительном тракте. Употребление продуктов, богатых пробиотическими волокнами, может способствовать увеличению числа полезных бактерий и тем самым улучшать здоровье кишечника, а также улучшает настроение.

Темный шоколад является хорошим источником клетчатки и содержит большое количество минералов, необходимых для общего здоровья, таких как магний, железо, медь и цинк. Кроме того, он содержит небольшое количество других витаминов и минералов, включая фосфор, калий и витамин К, поэтому его употребление благотворно влияет на здоровье.

Однако калорийность этого продукта достаточно высока, поэтому его следует употреблять умеренно, а не большими порциями.

Как ранее УНИАН писал, что некоторые продукты могут помочь уменьшить симптомы тревоги и депрессии, особенно те, которые содержат большое количество соединений, которые борются с окислительным стрессом и воспалением - двумя механизмами, лежащими в основе проблем психического здоровья, в том числее и черный шоколад.

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