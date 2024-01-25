Врачи провели масштабное исследование.

Группа кардиологов из больницы Шаосина совместно с коллегами из больницы Чжуцзи обнаружила связь между потреблением темного шоколада и снижением риска развития эссенциальной гипертонии.

Издание medicalxpress пишет, что гипертония - это термин, используемый для описания хронического высокого кровяного давления. Термин "эссенциальная гипертензия" используется, когда источник причины неизвестен. За последние несколько лет появились сообщения о том, что употребление темного шоколада приносит определенную пользу здоровью благодаря содержанию в нем флаванолов. Некоторые из этих заявленных преимуществ включают снижение воспаления и других факторов, связанных с коронарными заболеваниями.

Работа врачей опубликована в журнале Scientific Reports. В исследовании врачи задалась вопросом, возможно ли, что употребление темного шоколада может снизить уровень эссенциальной гипертензии, которая была связана с множеством заболеваний, от инсультов до сердечных приступов.

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В своей работе команда использовала метод менделевской рандомизации - эпидемиологическую методику, названную в честь Грегора Менделя. Она предполагает изучение различий в генетических профилях таким образом, чтобы показать, что именно определенное вмешательство вызвало определенный эффект - метод получил широкое распространение благодаря своей способности снижать риск обратной причинно-следственной связи.

Применяя этот метод на данных, полученных из MRC Integrative Epidemiology Unit, которые включали генетические профили 64 945 человек, команда искала ассоциации между пользой для здоровья от употребления темного шоколада и такими заболеваниями, как сердечная недостаточность, тромбоз, инсульт, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Изучая полученные данные, исследователи обнаружили, по их словам, значительную связь между регулярным потреблением темного шоколада и снижением риска развития гипертонии, а также некоторую связь между потреблением темного шоколада и снижением риска венозной тромбоэмболии.

С другой стороны, команда не обнаружила никаких ассоциаций между потреблением темного шоколада и другими заболеваниями. Они считают, что их выводы достаточно убедительны, чтобы потребовать дальнейшего изучения темного шоколада и его компонентов, чтобы выяснить, может ли он или некоторые его ингредиенты быть полезными для лечения эссенциальной гипертонии.

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