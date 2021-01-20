Туристов-нарушителей заставляют отжиматься или подметать улицу.

На Бали иностранцев, нарушающих карантинные правила и не носящих маски, наказывают отжиманиями.

Об этом сообщает ABC Australia.

Местные власти регистрируют на острове большое число нарушений карантина и подавляющее большинство оштрафованных за нарушение масочного режима – это туристы (около 80% случаев). За неделю там зафиксировали 8 864 нарушений.

В связи с этим власти решили не выписывать штрафы за отсутствие маски и начали требовать у таких нарушителей, чтобы те отжимались или подметали улицу.

При этом если такие люди оказывали полиции сопротивление, им все же выписывали штрафы. За неношение маски на Бали штраф составляет 100 тысяч рупий (около 9 долларов США).

На опубликованном видео видно, что одного из туристов местные полицеские заставили отжаться 25 раз.

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Автор: Олег Давыгора