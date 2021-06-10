Помимо прочего, мужчина был оштрафован за нарушение правил профилактики COVID-19, поскольку танцевал без маски.

Полиция Дубая арестовала героя видеоролика, танцевавшего в вагоне местного метро. Стражи порядка обратили на него внимание после того, как видео стало вирусным в соцсетях.

Отмечается, что мужчина был оштрафован за нарушение правил профилактики COVID-19, поскольку танцевал без маски. Кроме того, ему грозит шесть месяцев тюрьмы и / или штраф в размере 5 тыс. дирхамов ($1,3 тыс.) за нарушение норм общественной морали.

Читайте такжеЖитель Дубая оплатил дорожные штрафы любовницы кредитной картой супругиБригадный генерал Обейд Аль Хатбур, директор Департамента транспортной безопасности Дубайской полиции объяснил, что поведение мужчины доставило неудобство другим пассажирам. Кроме того, он нарушил правила пользования общественным транспортом, передают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая