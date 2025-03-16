Всемирно известный шеф-повар рассказал, в чем заключается секрет такой яичницы.

Яйца - продукт, который является неотменной частью рациона миллионов людей по всей планете. Мы любим их за простоту и за то, что их всегда можно приготовить абсолютно по-разному, благодаря существованию множества вариаций и рецептов приготовления.

К примеру, яичница-болтунья. Она может быть и в составе традиционного английского завтрака, и с авокадо на тосте или даже просто сама по себе. Однако она может быть сложной в приготовлении, часто становясь слишком пересушенной и резиновой, пишет Express.

К счастью, всемирно известный шеф-повар и ресторатор Джейми Оливер поделился своим суперпростым рецептом, в котором он рекомендует готовить яйца на сливочном масле, а не на масле растительном.

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"Готовить яичницу-болтунью — это весело. Просто помните, что яйца очень нежные и продолжают готовиться даже после того, как вы сняли их с огня. Очень важно убрать их с плиты чуть раньше, чем они будут полностью готовы, чтобы к моменту подачи они стали идеальными", - отметил он.

Для приготовления по его рецепту нам понадобятся 8 крупных яиц и небольшой кусочек несоленого сливочного масла. При этом, для дополнительного аромата, можно добавить несколько веточек мелко нарезанной мягкой зелени, половину мелко нарезанного свежего красного перца чили или две столовые ложки свежего горошка в взбитые яйца.

Способ приготовления:

Разбейте яйца в мерный стакан, добавьте щепотку соли и черного перца, затем взбейте вилкой.

Поставьте среднюю кастрюлю на слабый огонь, добавьте сливочное масло и дайте ему растаять.

Как только масло начнет пузыриться, аккуратно влейте взбитые яйца и оставьте на минуту.

Медленно помешивайте деревянной ложкой или лопаткой, особенно тщательно проходясь по краям кастрюли.

Продолжайте аккуратно мешать, пока яйца не станут "шелковистыми" и слегка недоготовленными, затем снимите с огня.

Остаточное тепло кастрюли доведет яйца до "совершенства". Подавайте с слегка поджаренными и намазанными маслом тостами.

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