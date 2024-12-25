Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом пышных и вкусных оладушек с черникой, которые станут прекрасным и полезным вариантом завтрака на выходных. Секретным ингредиентом здесь является льняное семя, которое заменяет яйца и добавляет здоровую дозу омега-3. Как утверждает Mirror, оладьи получаются легкими, пушистыми и необычайно вкусными, так что неважно, веган вы или нет – попробуйте их приготовить – тем более, что на это у вас уйдут считанные минуты.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка молотых семян льна
- 1 столовая ложка кокосового масла
- 250 мл несладкого соевого или миндального молока
- 1 чайная ложка яблочного уксуса
- 125 г цельнозерновой муки
- 1 чайная ложка сахарного песка
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- ¼ чайной ложки соды
- 1 щепотка морской соли
- 50 г черники, плюс дополнительно для подачи
- Растительное масло
- Йогурт и кленовый сироп для подачи
Метод приготовления:
1. Начните со взбивания молотого льняного семени и 2½ столовых ложек холодной воды, затем отставьте в сторону, чтобы смесь загустела. Тем временем растопите кокосовое масло в небольшой кастрюле на среднем огне, затем дайте ему немного остыть.
2. В отдельной миске смешайте соевое или миндальное молоко с яблочным уксусом. Добавьте растопленное кокосовое масло, а затем вмешайте смесь льняного семени, которую вы отложили ранее.
3. Далее в большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Сделайте углубление в середине и постепенно влейте жидкие ингредиенты, перемешайте. Добавьте чернику, затем отставьте тесто в сторону.
4. Разогрейте немного растительного масла в большой сковороде на среднем огне и жарьте оладьи в течение 2 минут или пока нижняя часть не станет золотистой, а на поверхности не начнут появляться маленькие пузырьки. Переверните их и готовьте еще 2 минуты.
5. Подавайте оладьи горячими с ложкой йогурта, каплей кленового сиропа и горстью черники по желанию.
Ранее УНИАН делился вкусным рецептом венского штруделя, а также рецептом праздничного имбирного латте.