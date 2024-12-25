В этом рецепте нет яиц, но оладьи получаются легкими и пышными.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом пышных и вкусных оладушек с черникой, которые станут прекрасным и полезным вариантом завтрака на выходных. Секретным ингредиентом здесь является льняное семя, которое заменяет яйца и добавляет здоровую дозу омега-3. Как утверждает Mirror, оладьи получаются легкими, пушистыми и необычайно вкусными, так что неважно, веган вы или нет – попробуйте их приготовить – тем более, что на это у вас уйдут считанные минуты.

Ингредиенты:

1 столовая ложка молотых семян льна

1 столовая ложка кокосового масла

250 мл несладкого соевого или миндального молока

1 чайная ложка яблочного уксуса

125 г цельнозерновой муки

1 чайная ложка сахарного песка

1 чайная ложка разрыхлителя

¼ чайной ложки соды

1 щепотка морской соли

50 г черники, плюс дополнительно для подачи

Растительное масло

Йогурт и кленовый сироп для подачи

Метод приготовления:

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1. Начните со взбивания молотого льняного семени и 2½ столовых ложек холодной воды, затем отставьте в сторону, чтобы смесь загустела. Тем временем растопите кокосовое масло в небольшой кастрюле на среднем огне, затем дайте ему немного остыть.

2. В отдельной миске смешайте соевое или миндальное молоко с яблочным уксусом. Добавьте растопленное кокосовое масло, а затем вмешайте смесь льняного семени, которую вы отложили ранее.

3. Далее в большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Сделайте углубление в середине и постепенно влейте жидкие ингредиенты, перемешайте. Добавьте чернику, затем отставьте тесто в сторону.

4. Разогрейте немного растительного масла в большой сковороде на среднем огне и жарьте оладьи в течение 2 минут или пока нижняя часть не станет золотистой, а на поверхности не начнут появляться маленькие пузырьки. Переверните их и готовьте еще 2 минуты.

5. Подавайте оладьи горячими с ложкой йогурта, каплей кленового сиропа и горстью черники по желанию.

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