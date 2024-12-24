Эти два кофе можно легко повторить у себя дома.

Рождество уже почти наступило и поэтому стоит порадовать себя и близких не только праздничной едой, но и напитками.

Кофейный эксперт Джонни Ингленд из Lofbergs поделился с Ехргеѕѕ рецептом вкусного имбирного латте, которое можно приготовить дома за считанные минуты. Для этого понадобятся:

свежесваренный кофе - 100 мл;

молоко - 300 мл;

молотый имбирь - 0,5 ч.л.

корица - четверть чайной ложки;

мускатный орех - щепотка;

ванильный экстракт - четверть чайной ложки;

взбитые сливки.

Сварите кофе и налейте его в высокий стакан или большую чашку. В сотейнике смешайте специи, сахар и ванильный экстракт. Добавьте туда 75 мл молока, нагрейте его и взбивайте, пока сахар не растворится. Порциями по 50 мл добавьте остальное молоко, продолжая взбивать. Прогрейте его до образования пара и влейте в кофе.

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Сверху украсьте взбитыми сливками и посыпьте молотым имбирем.

Также есть еще более сладкий вариант - мятный мокко. Для приготовления одной порции вам понадобятся:

молоко - 175 мл;

эспрессо или крепкий кофе - 175 мл;

сахар - 2 ст.л;

какао-порошок 1 ст.л;

¼ чайной ложки экстракта мяты или ½ чайной ложки мятного сиропа;

ванильный экстракт - четверть чайной ложки;

взбитые сливки.

В небольшую кастрюлю добавьте молоко, какао и сахар. Нагревайте на среднем огне, пока вокруг края не начнут образовываться маленькие пузырьки и сахар не растворится.

Добавьте эспрессо или кофе, экстракт мяты и экстракт ванили. Снимите с огня и подавайте в большой кружке или термостойком стакане, украсив сверху взбитыми сливками и шоколадной стружкой.

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