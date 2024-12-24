Классический венский штрудель - это традиционный десерт Австрии. Он представляет собой тонкий слой теста, в который заворачивают ароматную и вкусную начинку. Обычно это смесь разных фруктов или ягод с орехами и специями.
Для начала рассмотрим, как готовится штрудель по стандартному рецепту с замесом теста. В том, какое тесто на штрудель берется для оригинального рецепта, нет ничего особенного. Оно должно быть тонким, эластичным и легким в использовании.
Венский штрудель - рецепт классический
Штрудель готовить не очень сложно, поскольку он не требует необычных ингредиентов. Тесто для десерта простое, а начинка не разорит вас в магазине. Для того, чтобы приготовить яблочный штрудель, вам понадобятся:
- мука - 250 граммов;
- яйца - 1 шт;
- вода - 1 ст.;
- масло - 50 граммов;
- соль - щепотка;
- яблоки - 4-5 шт;
- сахар - 50 граммов;
- изюм - 50 граммов;
- курага - 50 граммов;
- молотые грецкие орехи - 50 граммов;
- корица - по вкусу.
Растворите соль в воде. Для приготовления теста смешайте муку, яйцо и соленую воду. Тщательно вымешайте, добавьте масло. После этого тесто должно "отдохнуть" 30 минут.
В это время поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Яблоки порежьте мелким кубиком, а курагу измельчите на произвольные кусочки. Смешайте вместе сухофрукты с яблоками, сахаром и корицей.
Присыпьте рабочую поверхность мукой и тонко раскатайте тесто. Выложите на него начинку и аккуратно заверните штрудель.
Противень выстелите пергаментом и смажьте маслом. На него положите сформированный рулет. Выпекайте десерт 30-40 минут до золотистого цвета.
Яблочный штрудель - простой рецепт из готового теста
Штрудель с яблоками можно приготовить и намного проще. Рассмотрим рецепт на случай, когда гости почти на пороге, а дома только яблоки и пачка магазинного теста в морозилке. Вам понадобятся:
- слоеное тесто - 200 граммов;
- яблоки - 4 шт;
- манная крупа - 50 граммов;
- изюм - 50 граммов;
- орехи - 50 граммов;
- сахар - 50 граммов;
- корица - 1 ч.л.;
- масло - 50 граммов;
- сок половины лимона.
Сразу ставим духовку разогреваться до 180 градусов. Достаем тесто на штрудель размораживаться, чтоб его можно было раскатать. В это время готовим начинку.
Яблоки натираем на крупной терке. К ним добавляем манку (она впитает лишнюю влагу), изюм, мелко порубленные орехи, сахар, корицу, масло и сок лимона. Все перемешиваем, чтоб получилась однородная масса.
Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Начинку выложите на одну половину и аккуратно заверните в рулет. Противень выстелите пергаментом и смажьте маслом. Туда помещаем штрудель и выпекаем 30-40 минут до золотистости.
Вкуснее всего подавать этот десерт горячим со взбитыми сливками или мороженным.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить ароматные запеченные яблоки в духовке.