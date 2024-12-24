Венский штрудель очень легко приготовить, если у вас есть правильный рецепт.

Классический венский штрудель - это традиционный десерт Австрии. Он представляет собой тонкий слой теста, в который заворачивают ароматную и вкусную начинку. Обычно это смесь разных фруктов или ягод с орехами и специями.

Для начала рассмотрим, как готовится штрудель по стандартному рецепту с замесом теста. В том, какое тесто на штрудель берется для оригинального рецепта, нет ничего особенного. Оно должно быть тонким, эластичным и легким в использовании.

Венский штрудель - рецепт классический

Штрудель готовить не очень сложно, поскольку он не требует необычных ингредиентов. Тесто для десерта простое, а начинка не разорит вас в магазине. Для того, чтобы приготовить яблочный штрудель, вам понадобятся:

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мука - 250 граммов;

яйца - 1 шт;

вода - 1 ст.;

масло - 50 граммов;

соль - щепотка;

яблоки - 4-5 шт;

сахар - 50 граммов;

изюм - 50 граммов;

курага - 50 граммов;

молотые грецкие орехи - 50 граммов;

корица - по вкусу.

Растворите соль в воде. Для приготовления теста смешайте муку, яйцо и соленую воду. Тщательно вымешайте, добавьте масло. После этого тесто должно "отдохнуть" 30 минут.

В это время поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Яблоки порежьте мелким кубиком, а курагу измельчите на произвольные кусочки. Смешайте вместе сухофрукты с яблоками, сахаром и корицей.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и тонко раскатайте тесто. Выложите на него начинку и аккуратно заверните штрудель.

Противень выстелите пергаментом и смажьте маслом. На него положите сформированный рулет. Выпекайте десерт 30-40 минут до золотистого цвета.

Яблочный штрудель - простой рецепт из готового теста

Штрудель с яблоками можно приготовить и намного проще. Рассмотрим рецепт на случай, когда гости почти на пороге, а дома только яблоки и пачка магазинного теста в морозилке. Вам понадобятся:

слоеное тесто - 200 граммов;

яблоки - 4 шт;

манная крупа - 50 граммов;

изюм - 50 граммов;

орехи - 50 граммов;

сахар - 50 граммов;

корица - 1 ч.л.;

масло - 50 граммов;

сок половины лимона.

Сразу ставим духовку разогреваться до 180 градусов. Достаем тесто на штрудель размораживаться, чтоб его можно было раскатать. В это время готовим начинку.

Яблоки натираем на крупной терке. К ним добавляем манку (она впитает лишнюю влагу), изюм, мелко порубленные орехи, сахар, корицу, масло и сок лимона. Все перемешиваем, чтоб получилась однородная масса.

Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Начинку выложите на одну половину и аккуратно заверните в рулет. Противень выстелите пергаментом и смажьте маслом. Туда помещаем штрудель и выпекаем 30-40 минут до золотистости.

Вкуснее всего подавать этот десерт горячим со взбитыми сливками или мороженным.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить ароматные запеченные яблоки в духовке.

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