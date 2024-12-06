Для этого печенья нужно всего 6 ингредиентов и 40 минут свободного времени.

Звездный шеф-повар Джейми Оливер поделился вкусным рецептом печенья с кокосом, темным шоколадом и ванилью. По его словам, приготовить их "не слишком сложно".

Как пишет Ехргеѕѕ, для этого печенья нужно всего 6 ингредиентов и 40 минут свободного времени. Для приготовления понадобятся:

яйца - 2 шт;

сахарная пудра - 100 г;

ванильный экстракт - 1 ч.л.;

кокосовая стружка - 200 г;

кукурузная мука - 1 ст.л.;

черный шоколад 70% - 50 г.

Разогрейте духовку до 150C/газ два. В большой миске взбейте яичные белки с сахарной пудрой, ванилью и щепоткой морской соли в течение 2 минут.

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В другой миске смешайте кокос и муку, а затем добавьте в белковую смесь. Оставьте отдохнуть на 10 минут.

В это время выстелите противень промасленным пергаментом. Столовой ложкой набирайте тесто и скатайте шарики. Равномерно распределите их и выпекайте 18-20 минут. Затем переместите на решетку и дайте остыть.

Шоколад растопите на водяной бане. Сбрызните печенье шоколадом и оставьте остывать в холодильнике.

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