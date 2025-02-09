Именно из-за тайны местонахождения этих монет Томпсона и посадили в тюрьму.

Бывший охотник за глубоководными сокровищами и ученый-исследователь, который был помещен в тюрьму за отказ раскрыть местонахождение 500 пропавших золотых монет, скоро может выйти на свободу, пишет IFLScience.

В издании рассказали, что в 1857 году судно SS Central America затонуло во время урагана, когда перевозило пассажиров из Калифорнии в Нью-Йорк. На борту находилось около 21 тонны золотых самородков и монет, за что судно получило назвали "Золотым кораблем".

Этот корабль стал желанной добычей для охотников за сокровищами. Золото считалось потерянным вплоть до 1988 года, пока команда под руководством ученого Томми Грегори Томпсона не обнаружила его, просканировав океанское дно с помощью гидролокатора.

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Часть золота на борту была отчеканена для создания 500 монет общей стоимостью около 2,5 миллиона долларов. Именно из-за тайны местонахождения этих монет Томпсона и посадили в тюрьму, так как он отказался говорить, где они спрятаны.

В 2012 году ученый не явился на слушания по делу о монетах в Огайо, но в 2015 году был обнаружен маршалами США во Флориде. В том же году его лишили свободы, предъяв обвинение в неуважении к суду, а также назначили штраф в размере 1000 долларов за каждый день заключения. В наши дни сумма штрафа составляет уже более 3 миллионов долларов.

Теперь, спустя 10 лет, судья отменил гражданское обвинение против Томпсона, но это не значит, что его освободили. Вместо этого было постановлено, что охотник за сокровищами начнет отбывать 2-летний срок по связанному с этим уголовному обвинению в неуважении к суду.

Кроме того, Томпсон продолжает скрывать местонахождение золотых монет, хотя утверждал, что они были переданы в траст в Белизе, не сообщив никаких подробностей. В издании подчеркнули, что пересмотр наказания произошел из-за того, что судья уверен в том, что ученый не станет сотрудничать в будущем, из-за чего продолжать лишать его свободы бесполезно.

Поиск сокровищ - другие новости

Ранее подводный археолог Александре Монтейро заявил, что около 250 кораблей с сокровищами затонули в водах архипелагов Азорских островов и Мадейра. Созданная им база данных насчитывает 8620 кораблекрушений на этой морской территории.

Кроме того, миллионер Джон Коллинз-Блэк спрятал пять сундуков с сокровищами по всей территории США. Общая стоимость спрятанных сокровищ превышает 2 миллиона долларов

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