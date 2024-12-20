Миллионер спрятал сундуки с сокровищами более чем на $2 млн: как их найти

Подсказки относительно локаций мужчина оставил в своей книге. Он утверждает, что это безопасно и интересно.

Джон Коллинз-Блэк, музыкант и предприниматель, создал проект, который вдохновляет на приключения: он спрятал пять сундуков с сокровищами по всей территории США. Общая стоимость спрятанных сокровищ превышает 2 миллиона долларов. Его книга "There's Treasure Inside" содержит подсказки для охотников за сокровищами и вдохновляет на увлекательные поиски.

Вдохновленный поисками сокровища Форреста Фенна, Коллинз-Блэк решил создать более доступное приключение. Он хотел, чтобы каждый имел возможность приобщиться к поискам, независимо от места жительства.

"Я хотел, чтобы сундуки были разложены, чтобы дать людям оптимистичные и авантюрные возможности", - пояснил он.

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Собрав более 2 миллионов часов видеоматериалов и исторических данных, Коллинз-Блэк создал книгу, которая предлагает подробные подсказки к местонахождению сундуков.

Что внутри?

Сокровища включают уникальные вещи, среди которых:

редкие карточки покемонов;

исторические предметы, принадлежавшие Жаклин Кеннеди Онассис, Пабло Пикассо и Амелии Эрхарт;

96-каратный изумруд и золотая олимпийская медаль Вильмы Рудольф.

Один из сундуков был намеренно сделан ценнее других, чтобы увеличить азарт поисков.

Все подсказки есть в книге, а поиски безопасны: не нужно копать землю или заходить на частную территорию. "Я хочу, чтобы это было сложно, но не опасно," - подчеркнул автор.

Если сокровища останутся неразгаданными, Коллинз-Блэк планирует выпускать дополнительные подсказки или даже создать продолжение книги.

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