Мальчиков называют именем главного героя "Энеиды" Котляревского.

Украинцы на третий год полномасштабной "дали отставку" Байрактарам и Джавелинам. Подобные имена быстро теряют актуальность, в тренде 2023 года были более традиционные названия, говорят в Министерстве юстиции Украины.

В центре внимания общества оказался главный персонаж "Энеиды" Котляревского парень Эней, известный в древнегреческой мифологии как герой Троянской войны. Этим именем актуально называть новорожденных мальчиков, говорится в сюжете ТСН.

Также нации советуют редкие имена для мальчика: Левко, Гордей, Северин, Устим, Эней, Орест, Захар.

Касательно девочек, популярными считались: Квиткослава, Златослава, Мальва, Мелания, Арина, Ярина, Стефания.

Общество предпочитало называть деток в 2023 году именами святых и старыми христианскими именами в украинской адаптированной версии. Это хорошая тенденция, говорят специалисты журналистам ТСН.

В качестве примера можно привести историю украинской ведущей Натальи Островской, которая впервые стала мамой 17 ноября прошлого года.

"Я сначала хотела назвать "Яремия". Вот пришлось мне по душе это имя, я уже начала животу говорить: "Яремия Богдановна". А потом муж говорит: "Не называй ее так"... Потом я поняла, он боится сказать, что Яремия ему не очень...", - рассказала Наталья.

Тогда звездная ведущая снова начала поиски. Так совпало, что именно в ноябре ее глаз зацепила "Агата". Имя понравилось всем членам семьи, однако для уникальности его дополнили твердой украинской "ґ" - "Аґата".

Так посоветовала подруга, имя получилось сугубо украинское, ведь этой буквы больше нет ни в одном алфавите мира, указала Наталья.

Интересно, что по статистике Минюста, в 2023 году именем "Агата" называли девочек почти в каждой области Украины. Оно есть в перечне редко используемых, но, похоже, снова является интересным для нации.

На Западе в моду на 2024 год вернулось новое имя

На Западе из-за популярности американской певицы Тейлор Свифт (ее новый альбом завоевал "Грэмми-2024") в новую моду вошло имя для мальчика Трэвис. Так зовут нового парня звезды - спортсмена Трэвиса Келси.

Имя Трэвис ранее считался "хитом" 80-х (было на 39-м месте, по данным Управления социального обеспечения США). В последние годы его рейтинг упал до 759 места, но американцы часто под влиянием поп-культуры меняют вкусы.

Ранее там считалось "трендово" называть малышей Лиамом и Нойем.

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