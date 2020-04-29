В Тернополе мужчина по дороге в психбольницу на ходу выскочил из «скорой»

Рядом оказались патрульные, которые и задержали беглеца.

В Тернополе мужчина, которого везли в психоневрологическую больницу, на ходу выскочил из автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, вчера около 16:00 на ул. Мазепы патрульные заметили карету скорой медицинской помощи с открытыми задними дверями, а также человека, который бежал по дороге в направлении от этого автомобиля.

Инспекторы догнали гражданина. Выяснилось, что 40-летнего мужчину медики везли в психоневрологическую больницу. Он внезапно открыл дверь «скорой» и выскочил во время движения автомобиля, пытаясь убежать.

Полицейские сопроводили карету «скорой» в лечебное учреждение.