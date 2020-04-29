цей матеріал доступний українською

В Тернополе мужчина по дороге в психбольницу на ходу выскочил из «скорой»

11:44, 29 апреля 2020
Курьёзы
136 0
Мужчина выскочил во время движения «скорой», пытаясь убежать / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, вчера около 16:00 на ул. Мазепы патрульные заметили карету скорой медицинской помощи с открытыми задними дверями, а также человека, который бежал по дороге в направлении от этого автомобиля.

Инспекторы догнали гражданина. Выяснилось, что 40-летнего мужчину медики везли в психоневрологическую больницу. Он внезапно открыл дверь «скорой» и выскочил во время движения автомобиля, пытаясь убежать.

Полицейские сопроводили карету «скорой» в лечебное учреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter