В Тернополе мужчина по дороге в психбольницу на ходу выскочил из «скорой»
11:44, 29 апреля 2020Курьёзы
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Рядом оказались патрульные, которые и задержали беглеца.
Мужчина выскочил во время движения «скорой», пытаясь убежать / фото УНИАН
В Тернополе мужчина, которого везли в психоневрологическую больницу, на ходу выскочил из автомобиля скорой медицинской помощи.
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, вчера около 16:00 на ул. Мазепы патрульные заметили карету скорой медицинской помощи с открытыми задними дверями, а также человека, который бежал по дороге в направлении от этого автомобиля.
Инспекторы догнали гражданина. Выяснилось, что 40-летнего мужчину медики везли в психоневрологическую больницу. Он внезапно открыл дверь «скорой» и выскочил во время движения автомобиля, пытаясь убежать.
Полицейские сопроводили карету «скорой» в лечебное учреждение.
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