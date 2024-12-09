Ноши или шесть билетов на самолет: самая высокая женщина мира путешествует лежа

Ранее 27-летнюю рекордсменку заставляли покупать шесть сидячих мест для ее путешествия.

Самую высокую женщину в мире заносят в самолет на носилках. Она снова привлекла внимание сети, пишет Mirror.

Турецкая веброзробниця Румейса Гелги, которая имеет рост 215 см, отмечена в Книге рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире. 27-летняя Румейса страдает редким генетическим синдромом Вивера, вызывающим аномальный рост костей, и имеет физические ограничения. Она, однако, не позволяет своему состоянию ограничивать ее жизнь и активно путешествует. Например, недавно она посетила Лондон.

Однако процесс посадки и путешествия для нее достаточно сложный: ее поднимают на борт самолета на носилках, и она остается лежать в течение всего полета. Кадры ее посадки на самолет вызвали большой интерес в сети, собрав 10 миллионов просмотров.

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"Почувствовать путешествие по воздуху - это мечта", - сказала Румейса в интервью What's The Jam. "Я думала, что это никогда не будет возможным из-за моих физических ограничений. Однако мы нашли способ, и я очень благодарен всем, кто это сделал. Я искренне люблю смотреть на облака с неба".

Из-за проблем со спиной Румейса не может долго сидеть, поэтому ей необходимо лежать во время полета. "Единственным вариантом для меня было путешествовать в самолете как пассажир на носилках, то есть я бы лежала в течение всего полета", - пояснила она. "Путешествие в качестве пассажира на носилках требует длительного и сложного процесса организации".

Во время полета авиакомпанией Turkish Airlines она воспользовалась услугой перевозки на носилках. Ранее Румейса была вынуждена бронировать сразу шесть мест в самолете, чтобы лежать в течение 13-часового полета. Во время своей поездки в Сан-Франциско ее транспортировала на борт команда медиков, а весь полет она провела на носилках.

Недавно Румейса посетила Лондон и приняла участие в программе ITV This Morning вместе с Джиоти Амге, самой низкой женщиной в мире:

"Я люблю путешествовать. Несмотря на то, что у меня есть физические ограничения, моя энергия и стабильность достигают 100% каждый раз, когда я путешествую в новые места. Моя поездка в Лондон на прошлой неделе была моей второй поездкой за границу и второй поездкой на самолете. Я с нетерпением жду новых возможностей для путешествий и не могу дождаться, чтобы исследовать новые страны и культуры по всему миру".

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