Самым опасным в "яблоке смерти" из всех является тот факт, что на первый взгляд оно выглядит как обычное дерево.

Манцинелла была объявлена ​​"самым опасным деревом в мире" Книгой рекордов Гиннесса. Ее кора может вызвать химические ожоги, из-за ее сока небезопасно стоять рядом с деревом, когда идет дождь, а "смертельное яблоко" может убить человека, если он его съест.

Как пишет IFLScience, Христофор Колумб называл самое опасное дерево в мире "мансанилья де ла Муэрте", что означает "маленькое яблоко смерти". Сегодня его больше знают как пляжное яблоко, но "смертельное яблоко" кажется подходящим названием, если знать, что случилось с консультантом-рентгенологом, которая совершила ошибку, съев его.

"Я опрометчиво откусила от этого плода и нашла его приятно сладким. Мой друг тоже принял участие (по моему предложению). Через несколько мгновений мы почувствовали странное перечное ощущение во рту, которое постепенно переросло в жжение, разрывающее ощущение и стеснение в горле. Симптомы ухудшились за пару часов, пока мы едва могли глотать твердую пищу из-за мучительной боли и ощущения огромного мешающего комка в глотке. К сожалению, боль усиливалась большинством алкогольных напитков, хотя слегка успокаивалась пина-коладой, но больше всего - одним молоком", - написала Никола Стрикленд.

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Отмечается, что это могло закончиться намного хуже, поскольку употребление манцинеллы связано с низкой частотой сердечных сокращений, отеком горла, который может быть настолько сильным, что пострадавшему может потребоваться интубация, желудочно-кишечным кровотечением и даже смертью. Считается, что тяжелые реакции вызваны форболовыми эфирами в соке и плодах дерева.

Манцинелла может навредить человеку даже без прямого контакта. В статье 2011 года подробно описывается, что случилось с группой студентов, которые укрылись от дождя под манцинеллой на острове Бекия в Вест-Индии, и в итоге заболели манцинеловым дерматитом и офтальмитом.

Отмечается, что самым опасным в "яблоке смерти" из всех является тот факт, что на первый взгляд оно выглядит как обычное дерево. Стрикленд отметила, что это дерево стоит того, чтобы о нем рассказывали, поскольку:

"Возможно, немногие взрослые (особенно имеющие медицинское образование) были бы настолько глупы, чтобы попробовать съесть неизвестный фрукт, найденный на чужом пляже, но дети, скорее всего, сделают это, особенно когда они найдут его сладким на вкус и запах, напоминающим спелую сливу".

Новости о растениях и животных

Окаменевший доисторический организм, обнаруженный в 2017 году, привел ученых к выводу, что яйца появились задолго до появления первых животных, что подразумевает, что они появились до курицы.

Chromosphaera perkinsii, одноклеточный организм, обнаруженный на Гавайях, впервые появился по меньшей мере миллиард лет назад и подвергся делению клеток, чтобы произвести то, что напоминало предшественника яиц.

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