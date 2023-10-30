Морщины на лбу расскажут о вас больше, чем вы могли представить - просто наморщите лоб и пройдите тест.

Сколько вертикальных морщин на лбу вы видите, когда хмуритесь? Одну, две или больше? Оказывается, даже наши морщины способны рассказать о скрытых чертах характера. Наморщите лоб, загляните в зеркало и прочитайте, что говорит этот тест о ваших сильных и слабых сторонах.

Что говорят о вас морщины на лбу - тест по картинкам

Практика расшифровки характера, личности или будущего человека с помощью изучения линий и особенностей его лба называется метопоскопией. Метопоскописты верят, что лоб - это карта души, и что линии и черты лба могут раскрыть внутреннюю природу человека. Давайте посмотрим, что они о вас говорят.

1. Одна вертикальная морщина на лбу

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Если у вас одна вертикальная морщина на лбу, то вас часто воспринимают как напористого, решительного, упорного, настойчивого и целеустремленного человека.

Кроме того, вы также

умеете сосредотачиваться на своих целях;

обычно вас считают умными и способными;

иногда расценивают как эгоистичного, неромантичного и корыстного человека - и в этом есть доля правды, вы действительно можете оказаться очень эгоистичными и излишне амбициозными;

у вас может быть больше врагов, чем друзей - это, скорее всего, связано с тем, что вы слишком сосредоточены на своих целях и склонны ставить собственные потребности выше потребностей других;

вы также достаточно откровенны и прямолинейны;

женщины с одной вертикальной линией лба могут быть слишком мужественными или агрессивными.

Вы можете построить хорошую карьеру в бизнесе, юриспруденции, политике, медицине, образовании, инженерии, науке, технике и т.д.

2. Две вертикальные морщины на лбу

Если у вас две вертикальные морщины на лбу, то вас часто называют умным, вдумчивым и аналитическим человеком.

Кроме этого, вы также:

трудолюбивы, амбициозны и успешны;

в то же время можете быть склонны к стрессу, тревожности и перфекционизму;

вы - глубокий мыслитель, который любит исследовать сложные идеи и проблемы;

очень креативны и имеете талант к выдвижению новых идей;

мотивированы и всегда стремитесь к самосовершенствованию;

вы также очень преданные и поддерживаете своих друзей и семью;

способны видеть чужую точку зрения и сопереживать другим, однако в отношениях вы можете быть достаточно эгоцентричными или хотели бы, чтобы о вас заботились.

Вам повезет с карьерой актера, театрала, музыканта, художника, писателя, ученого, юриста, инженера, архитектора, предпринимателя, бухгалтера и т.д.

3. Три вертикальные морщины на лбу

Если у вас три вертикальные морщины на лбу, то вас считают мудрым, опытным и проницательным человеком.

Кроме этого, вы также:

глубоко понимаете жизнь и способны видеть вещи с разных точек зрения;

можете быть очень умными, мудрыми и созерцательными;

вы также критичны к себе и другим;

можете испытывать трудности с принятием решений, поскольку склонны чрезмерно анализировать все возможные варианты;

часто вы - прирожденный лидер и способны мотивировать и вдохновлять других;

вас привлекает карьера, которая позволяет помогать другим или положительно влиять на мир;

у вас есть потенциал, чтобы достичь больших успехов в жизни или стать знаменитостью.

У вас хорошо сложится с карьерой консультанта, пиарщика, создателя короля/королевы, медиа-консультанта, филантропа, социального работника, музыканта, актера, целителя, философа, религиозного лидера и т.д.

Ранее мы публиковали тест на характер по большому пальцу.

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