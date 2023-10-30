Сколько вертикальных морщин на лбу вы видите, когда хмуритесь? Одну, две или больше? Оказывается, даже наши морщины способны рассказать о скрытых чертах характера. Наморщите лоб, загляните в зеркало и прочитайте, что говорит этот тест о ваших сильных и слабых сторонах.
Что говорят о вас морщины на лбу - тест по картинкам
Практика расшифровки характера, личности или будущего человека с помощью изучения линий и особенностей его лба называется метопоскопией. Метопоскописты верят, что лоб - это карта души, и что линии и черты лба могут раскрыть внутреннюю природу человека. Давайте посмотрим, что они о вас говорят.
1. Одна вертикальная морщина на лбу
Если у вас одна вертикальная морщина на лбу, то вас часто воспринимают как напористого, решительного, упорного, настойчивого и целеустремленного человека.
Кроме того, вы также
- умеете сосредотачиваться на своих целях;
- обычно вас считают умными и способными;
- иногда расценивают как эгоистичного, неромантичного и корыстного человека - и в этом есть доля правды, вы действительно можете оказаться очень эгоистичными и излишне амбициозными;
- у вас может быть больше врагов, чем друзей - это, скорее всего, связано с тем, что вы слишком сосредоточены на своих целях и склонны ставить собственные потребности выше потребностей других;
- вы также достаточно откровенны и прямолинейны;
- женщины с одной вертикальной линией лба могут быть слишком мужественными или агрессивными.
Вы можете построить хорошую карьеру в бизнесе, юриспруденции, политике, медицине, образовании, инженерии, науке, технике и т.д.
2. Две вертикальные морщины на лбу
Если у вас две вертикальные морщины на лбу, то вас часто называют умным, вдумчивым и аналитическим человеком.
Кроме этого, вы также:
- трудолюбивы, амбициозны и успешны;
- в то же время можете быть склонны к стрессу, тревожности и перфекционизму;
- вы - глубокий мыслитель, который любит исследовать сложные идеи и проблемы;
- очень креативны и имеете талант к выдвижению новых идей;
- мотивированы и всегда стремитесь к самосовершенствованию;
- вы также очень преданные и поддерживаете своих друзей и семью;
- способны видеть чужую точку зрения и сопереживать другим, однако в отношениях вы можете быть достаточно эгоцентричными или хотели бы, чтобы о вас заботились.
Вам повезет с карьерой актера, театрала, музыканта, художника, писателя, ученого, юриста, инженера, архитектора, предпринимателя, бухгалтера и т.д.
3. Три вертикальные морщины на лбу
Если у вас три вертикальные морщины на лбу, то вас считают мудрым, опытным и проницательным человеком.
Кроме этого, вы также:
- глубоко понимаете жизнь и способны видеть вещи с разных точек зрения;
- можете быть очень умными, мудрыми и созерцательными;
- вы также критичны к себе и другим;
- можете испытывать трудности с принятием решений, поскольку склонны чрезмерно анализировать все возможные варианты;
- часто вы - прирожденный лидер и способны мотивировать и вдохновлять других;
- вас привлекает карьера, которая позволяет помогать другим или положительно влиять на мир;
- у вас есть потенциал, чтобы достичь больших успехов в жизни или стать знаменитостью.
У вас хорошо сложится с карьерой консультанта, пиарщика, создателя короля/королевы, медиа-консультанта, филантропа, социального работника, музыканта, актера, целителя, философа, религиозного лидера и т.д.
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