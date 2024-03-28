Следует попытаться выполнить задание вовремя.

Уже совсем скоро Пасха 2024 в Украине (в этом году отмечается 5 мая), и пасхальная тема раскрыта даже в визуальных головоломках, которые позволяют хорошо проработать внимательность и собранность.

Загадки на пасхальную тему бывают очень разные. Одна из них может показаться очень сложной - среди 127 писанок за 11 секунд необходимо разыскать ту, которая чем-то выделяется среди остальных.

Во время выполнения задания нужно обращать внимание на мелочи. Если быстро все "просканировать", то, возможно, вы найдете зацепку, которая позволит понять правильный ответ.

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Следует попытаться уложиться в отведенное количество времени, но если это не удастся, - позвольте себе работать дольше.

Если вы не догадались, какая писанка отличалась, мы покажем правильный ответ. Одна из писанок разрисована немного не так, как другие.

Такая очень сложная головоломка уже опубликована

Ранее УНИАН разместил визуальную загадку с цифрами. На рисунке среди большого количества чисел 6264 надо было найти цифру, которая отличается.

На выполнение задания было отведено 12 секунд. Есть несколько советов о том, как справиться вовремя, в частности, стоит не отводить взгляд от изображения, когда глаза устанут, а просто прищуриваться.

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