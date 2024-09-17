Визуальные головоломки-загадки для детей и взрослой аудитории могут быть полезными, поскольку способны помочь развивать как внимательность, так и логическое мышление.
Есть такое новое задание - следует среди большого количества собак разыскать овцу. На поиски надо потратить всего 7 секунд. Это головоломка с подвохом, поэтому справиться с ней вовремя по силам далеко не всем.
Перед тем, как браться за поиски, стоит понять, что изображенные собаки и овца могут иметь общего, а потом вспомнить признак, по которому овцу можно быстро отличить от псов. Если действовать именно так, шансы на победу могут серьезно возрасти.
"Ловушка" заключалась в том, что и собаки, и овца кудрявые. А отличить овцу от собак быстро можно было по форме носа. Овца была в нижней части изображения.
Такая интересная оптическая иллюзия-загадка уже опубликована
Среди большого количества чисел 2447 следует за 9 секунд разыскать число, у которого нет пары. Если будет казаться, что числа будто "прыгают" перед вашими глазами - тогда стоит собрать внимание в кучу и прищуриться.