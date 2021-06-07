На трассе вблизи города Рожище на Волыни правоохранители задержали священника одного из храмов УПЦ МП Копачевской общины, который стоял на трассе в женской одежде.
О задержании священника стало известно в понедельник, 7 июня, когда издание «Район. Рожище» опубликовало видео с нагрудных камер полицейских.
Известно, что правоохранители решили проверить автомобиль, стоявший вдоль дороги. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках. На видео слышно, как сотрудники полиции расспрашивают мужчину, кто он такой и что делает в женской одежде. Но в ответ тот уверял, что это якобы «конфиденциальная информация».
В пресс-службе Нацполиции Волыни Zaxid.net подтвердили, что такой инцидент действительно был, отметив, что священника отпустили после установления личности.
"Мужчину доставили в отделение полиции, поскольку он показался подозрительным. Там его личность установили. Впрочем, из–за отсутствия состава правонарушения мужчину отпустили», - рассказала пресс-секретарь Волынской полиции Ольга Бузулук.
Она также уточнила, что сам инцидент произошел еще в четверг, 3 июня.
По данным полиции, мужчина является местным священником УПЦ МП. Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко заявил, что задержанный мужчина имеет проблемы с психикой и из-за этого его уже якобы давно отстранили от служб в церкви. Сейчас, по словам Анипко, мужчина якобы считается внештатным священником. Впрочем, спикер Волынской епархии УПЦ МП отказался называть точную дату отстранения и место, где мужчина имел свой приход.
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