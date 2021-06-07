На вопрос полицейских, что он здесь делает, священник ответил, что это якобы "конфиденциальная информация".

На трассе вблизи города Рожище на Волыни правоохранители задержали священника одного из храмов УПЦ МП Копачевской общины, который стоял на трассе в женской одежде.

О задержании священника стало известно в понедельник, 7 июня, когда издание «Район. Рожище» опубликовало видео с нагрудных камер полицейских.

Известно, что правоохранители решили проверить автомобиль, стоявший вдоль дороги. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках. На видео слышно, как сотрудники полиции расспрашивают мужчину, кто он такой и что делает в женской одежде. Но в ответ тот уверял, что это якобы «конфиденциальная информация».

В пресс-службе Нацполиции Волыни Zaxid.net подтвердили, что такой инцидент действительно был, отметив, что священника отпустили после установления личности.

"Мужчину доставили в отделение полиции, поскольку он показался подозрительным. Там его личность установили. Впрочем, из–за отсутствия состава правонарушения мужчину отпустили», - рассказала пресс-секретарь Волынской полиции Ольга Бузулук.

Она также уточнила, что сам инцидент произошел еще в четверг, 3 июня.

По данным полиции, мужчина является местным священником УПЦ МП. Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко заявил, что задержанный мужчина имеет проблемы с психикой и из-за этого его уже якобы давно отстранили от служб в церкви. Сейчас, по словам Анипко, мужчина якобы считается внештатным священником. Впрочем, спикер Волынской епархии УПЦ МП отказался называть точную дату отстранения и место, где мужчина имел свой приход.

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Автор: Денис Прядко