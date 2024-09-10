Эти простые правила могут изменить ваш подход к сбережению денег.

В современном быстротечном мире экономия денег может казаться нелегким делом. Однако, понимая психологию нашего финансового поведения, мы можем выработать привычки, которые сделают сбережения не только проще, но и более полезными.

Об этом пишет New Trader U. Ресурс рассмотрел десять привычек, основанных на принципах психологии, которые могут изменить ваш подход к сбережению денег.

1. Сила ментальной бухгалтерии

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Ментальная бухгалтерия – это психологическая концепция, которая объясняет, как мы классифицируем и оцениваем экономические результаты. Используя этот принцип, вы можете укрепить связь между вашими сбережениями и вашими целями.

Начните с того, что дайте своим сберегательным счетам конкретные, содержательные названия, которые отражают ваши стремления. Вместо общего "Сберегательный счет", попробуйте "Фонд дома мечты" или "Путешествие".

Этот простой акт называния использует эффект одаренности – психологический феномен, согласно которому мы придаем большую ценность вещам, которыми владеем. Когда вы называете сберегательный счет "Сеть безопасности на случай чрезвычайных ситуаций", вы с меньшей вероятностью будете залазить в него в случае отсутствия чрезвычайных ситуаций.

Деньги на этом счете становятся психологически предназначенными для целевого использования, поэтому их легче оставить нетронутыми и приумножать.

2. Визуальные подсказки: держите свои цели в поле зрения

Наш мозг настроен на то, чтобы отдавать предпочтение немедленным вознаграждениям, а не будущим выгодам – эта тенденция известна как предвзятость по отношению к настоящему. Это может затруднить процесс сбережений на долгосрочные цели. Однако мы можем бороться с этим предубеждением, окружая себя визуальными напоминаниями о наших финансовых целях.

Подумайте о том, чтобы создать доску желаний с изображениями, представляющими ваши цели сбережений. Если вы откладываете на желанный отпуск, сфотографируйте желаемое место на холодильнике или установите фото оттуда на заставку телефона.

Эти визуальные подсказки будут напоминать вам, к чему вы стремитесь, активируя центр вознаграждения вашего мозга и укрепляя ваше поведение сбережения. Каждый раз, когда вы видите эти изображения, вы укрепляете нейронные пути, связанные с вашими долгосрочными финансовыми целями, что облегчает противостояние соблазнам краткосрочных расходов.

3. Думайте о сбережениях как о заботе о себе

Одним из самых больших психологических препятствий на пути к сбережениям является отвращение к потерям – наша склонность отдавать предпочтение избеганию потерь, а не получению эквивалентных доходов. Когда мы экономим деньги, нам может показаться, что мы теряем непосредственные удовольствия или опыт. Однако, переосмыслив то, как мы думаем о сбережениях, мы можем превратить эту мнимую потерю в выгоду.

Начните рассматривать свои сбережения как акт заботы о себе или самоинвестирования. Вместо того, чтобы думать: "Я не могу себе этого позволить сейчас", попробуйте: "Я решил инвестировать в себя в будущем". Такое изменение перспективы связывает сбережения с положительными эмоциями, делая их более полезными и менее похожими на жертву.

Переосмысливая сбережения таким образом, вы не просто меняете свои мысли – вы перепрограммируете свой мозг, чтобы он ассоциировал сбережения с положительными результатами, делая их более устойчивой и приятной привычкой.

4. Автоматизация: как сделать сбережения легким

Архитектура выбора, концепция из поведенческой экономики, предполагает, что способ представления выбора может существенно влиять на принятие решений. Автоматизация сбережений создает благоприятную архитектуру выбора для вашего финансового здоровья.

Настройте автоматические переводы с текущего счета на сберегательный(е) счет(а) в день зарплаты. Такой подход "установил и забыл" устраняет необходимость постоянного принятия решений, минуя ловушку усталости от принятия решений и истощения силы воли.

Автоматизация использует силу опций по умолчанию. Когда сбережения становятся вашим действием по умолчанию, а не выбором, который вам приходится делать неоднократно, это с гораздо большей вероятностью превратится в долгосрочную привычку. Со временем вы можете даже не заметить автоматически сэкономленных денег, поскольку приспособите свои расходы к новому "доступному" балансу.

5. Начните с малого: развивайте уверенность в сбережениях

Концепция изученной беспомощности в психологии описывает, как люди могут чувствовать себя бессильными в вопросе изменения своих обстоятельств после неоднократных неудач. В сфере сбережений прошлые неудачи могут привести к убеждению, что сбережения невозможны или не стоят того, чтобы пытаться их осуществить.

Чтобы преодолеть это, начните с небольших, легко достижимых сбережений. Начните откладывать всего $5 или $10 в неделю. Постепенно достигая этих скромных целей, вы будете развивать самоэффективность – веру в свою способность достичь успеха. Эта растущая уверенность может создать цикл положительной обратной связи, поощряя вас экономить больше.

Постепенно увеличивайте свои сбережения по мере того, как растет ваша уверенность. Такой поэтапный подход создает импульс и череду маленьких побед, которые укрепляют вашу идентичность как успешного сберегателя.

6. Влияние отслеживания вашего прогресса

Визуальная обратная связь играет решающую роль в подкреплении поведения. Регулярное отслеживание прогресса ваших сбережений дает мозгу ощутимые доказательства вашего успеха, активируя систему вознаграждения и поощряя к дальнейшему сберегательному поведению.

Выберите метод отслеживания, который подходит именно вам – специализированное приложение, простая электронная таблица или нарисованный от руки график на стене. Главное, чтобы ваш прогресс был видимым и легкодоступным. Наблюдение за тем, как растут ваши сбережения, даже небольшими шагами, может быть невероятно мотивирующим.

Регулярное отслеживание также помогает выявить закономерности в вашем бережливом поведении. Вы можете заметить, что экономите больше в определенные месяцы или что определенные расходы тормозят ваш прогресс. Осознание этого позволяет скорректировать свои стратегии и эффективнее преодолевать препятствия.

7. Наличные – король: осознанные расходы с реальными деньгами

Психология расходов показывает, что расставание с физической наличностью ощущается более "реальным", чем проведение картой или нажатие кнопки в Интернете. Это явление, известное как "боль от оплаты", можно использовать для формирования привычки к более осознанным расходам.

Рассмотрите возможность использования наличных для дискреционных расходов. Снимайте определенную сумму на несущественные покупки в начале каждой недели или месяца. Когда вы физически передаете деньги, вы, скорее всего, остановитесь и обдумаете, соответствует ли каждая покупка вашим финансовым целям.

Хотя этот метод может показаться неудобным в нашу цифровую эпоху, тактильный опыт использования наличных денег может привести к более осознанным решениям и потенциально уменьшить количество импульсивных покупок. Это создает ощутимую связь между вашими расходами и целями сбережений.

8. Овладение отложенным удовольствием

Известный эксперимент с зефиром в психологии показал, что умение откладывать удовольствие имеет решающее значение для достижения долгосрочных целей. Этот навык может стать разницей в сбережении денег между достижением финансовых целей и потаканием краткосрочным желаниям.

Потренируйтесь откладывать несущественные покупки. Введите правило 24-часового ожидания для любых незапланированных расходов сверх определенной суммы. Во время этого периода ожидания спросите себя, соответствует ли эта покупка вашим долгосрочным финансовым целям. Часто первоначальное желание покупать проходит, и у человека остается больше денег для сбережений.

Когда вы укрепите свою способность откладывать удовольствие, вам будет легче расставлять приоритеты между долгосрочным финансовым благополучием и насущными потребностями. Этот навык также может принести пользу в других сферах вашей жизни – от выбора средств для здоровья до карьерных решений.

9. Игра на тему сбережений – это весело и интересно

Геймификация использует нашу внутреннюю мотивацию, добавляя элементы игры и соревнования в повседневную деятельность. Например, геймификация процесса сбережения может превратить потенциально скучную задачу в интересный вызов.

Создавайте личные сбережения, например, "неделя без расходов" или месяц "сохрани сдачу". Используйте приложения, которые превращают сбережения в игру с баллами, уровнями и наградами. Вы даже можете начать дружеское соревнование с друзьями или членами семьи, чтобы увидеть, кто сможет сэкономить больше всего за определенный период.

Превратив сбережения в забаву, вы, скорее всего, будете придерживаться этой практики надолго. Положительные эмоции, связанные с этими играми и задачами, могут создать устойчивую ассоциацию между сбережениями и удовольствием, превратив замечательную финансовую привычку в практику на всю жизнь.

10. Подотчетность в сбережениях

Социальное влияние является мощной силой в формировании нашего поведения. Поделившись своими целями по сбережениям с другом или членом семьи, которому вы доверяете, вы создаете систему подотчетности, которая может значительно усилить вашу приверженность к сбережениям.

Выберите партнера по подотчетности с похожими финансовыми целями или с успешным опытом сбережений. Договоритесь о регулярных встречах, чтобы обсудить ваш прогресс, проблемы и стратегии. Этот партнер может поддержать вас в трудные времена и отпраздновать ваши успехи.

Знание того, что кто-то другой знает о ваших целях, может придать дополнительный толчок, необходимый для того, чтобы оставаться на правильном пути. Это соответствует нашему естественному стремлению к последовательности и склонности к выполнению публичных обязательств.

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