Объяснить цель своих поступков он не смог.

Правоохранители разоблачили 48-летнего мужчину, который через соцсети систематически присылал полицейским Харьковской области сообщения с угрозами физической расправы.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сотрудникам полиции Харьковской области поступали сообщения с угрозами физической расправы и убийством в связи с выполнением ими служебных обязанностей. По данному факту следователи ГУНП в области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Киеве судья закрыл дело о нарушении карантина и отправил его на три буквы

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что угрозы полицейским поступают от пользователя социальной сети, жителя одного из городов в Киевской области.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи харьковской полиции провели по месту жительства 48-летнего мужчины санкционированный обыск. Обнаружен и изъят мобильный телефон злоумышленника, "черновые" записи с именами фейковых аккаунтов и паролями доступа.

"В истории переписки мужчины сохранились вышеупомянутые сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что окончательная правовая квалификация действиям разоблаченного лица будет предоставлена позже.

Как сообщал УНИАН, в Днепре посетитель супермаркета достал пистолет после просьбы надеть маску.

Автор: Светлана Макринская