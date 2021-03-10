Мужчине вынесли админпротокол по статье о заведомо ложном вызове.

В Борисполе мужчина придумал историю о домашнем насилии, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто.

Об этом говорится в сообщении патрульных Киевской области.

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Мужчина около 21:00 позвонил на линию 102 и заявил, что избил собственную мать. При этом он указал, что находится в районе железнодорожного вокзала.

Когда копы прибыли, то заметили, что мужчина был явно пьян. Свою историю он еще раз рассказал и попросил подъехать к его дому в селе неподалеку. Однако дом оказался закрытым, на стук никто не реагировал.

Патрульным сестра заявителя подтвердила место жительства матери. Впоследствии копы установили, что никакого насилия мужчина не совершал. Ему вынесли админпротокол по статье о заведомо ложном вызове.

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Автор: Яна Ставская