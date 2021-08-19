В 2013 году Джейкоб Милтон уже отсидел три года за то, что украл у своих клиентов миллион долларов.

Осужденный за мошенничество американец подал иск к своим жертвам и отсудил у них 12,5 млн долларов.

Об этом сообщает New York Post.

Более десяти лет назад ипотечный брокер Джейкоб Милтон из Нью-Йорка, воспользовавшись ID-данными около дюжины человек, украл у них миллион долларов.

На суде мужчина признал свою вину в хищении в особо крупных размерах, после чего в 2010 году был приговорен к трем годам тюремного заключения.

Выйдя на свободу, он подал на обманутых людей в суд, потребовав от них 50 млн долларов.

Один из исков касался сразу шести членов одной семьи — Милтон требовал от них 12,5 млн долларов. Поскольку ответчики не явились на заседание, судья вынес решение в пользу афериста.

Читайте такжеBloomberg: Пандемия COVID-19 сделала людей легкой добычей для мошенниковПозже ответчики объяснили, что им не было известно о назначенном заседании, поскольку им они не получали повестку в суд.

"Как жертвы его мошенничества могут отплатить ему эту сумму, если их финансовое положение все еще не оправилось после этого (аферы - УНИАН)?" - говорит член семьи одной из жертв.

Напомним, в прошлом году в США 26-летнего украинца Владимира Квашука приговорили к девяти годам заключения за то, что он украл у компании Microsoft, в которой работал, 10 миллионов долларов.

Автор: Станислав Кожемякин