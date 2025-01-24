Пока нет убедительных доказательств того, что цикл Луны как-то влияет на поведение кошек.

В сказках и фильмах Луна влияет на поведение по всему миру, однако исследования такой связи пока не дают точных результатов. Если говорить о котах, то некоторые считают, что они становятся более агрессивными или замкнутыми во время полнолуния. Об этом пишет ветеринар Майя Платиса catster.

В исследованиях нет убедительных доказательств, что цикл Луны как-то влияет на поведение кошек, однако есть одно явление, которое происходит во время полнолуния, а именно увеличение количества экстренных визитов к ветеринарам.

Исследование, опубликованное в Журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации, показало, что во время полнолуния возрастает количество обращений в ветеринарные клиники.

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В частности, в ходе исследования было изучено 11 940 случаев в Ветеринарном медицинском центре Университета штата Колорадо. В конце концов было обнаружено, что количество обращений к ветеринарам возрастает на 23% для кошек и 28% для собак во время полнолуния.

Исследователи не понимают, почему так происходит, однако ветеринары утверждают, что полнолуние отвечает за проблемы, которые появляются у животных.

"Хотя прямой причинно-следственной связи между Луной и странным поведением может и не быть, существуют косвенные причины", - подчеркивают в материале.

Влияние Луны

До появления электроэнергии полная луна была единственным реальным источником света ночью. Таким образом люди были более активными ночью во время полнолуния.

"Это может объяснить многие закономерности, которые видят люди. Например, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что во время полнолуния увеличивается количество аварий, связанных с транспортировкой людей в экстренных ситуациях. Вероятно, это связано с тем, что на улице становится ярче и больше людей выезжают на дорогу, что приводит к большему риску столкновений", - отмечают в издании.

Также во время пандемии коронавируса возросло количество обращений людей к ветеринарам. Это было связано с тем, что большинство людей находились дома и проводили больше времени со своими домашними любимцами, поэтому начали замечать больше тревожных или странных проявлений в поведении животных во время полнолуния.

Кроме того, вера в это утверждение также играет большую роль. Если хозяин верит, что луна влияет на настроение и поведение животного, то, скорее всего, он увидит изменения в своей кошке.

"Народная легенда издавна утверждает, что луна влияет на поведение людей и животных. Неясно, является ли луна непосредственно ответственной за эти эффекты, но есть признаки того, что лунные циклы могут влиять на уровень активности и приводить к другим явлениям. Более вероятно, что коты кажутся другими во время полнолуния просто потому, что хозяева уделяют больше внимания их настроению и поведению", - считают в catster.

Другие интересные факты о котах

Ранее ученые выяснили, что коты могут есть более 2 тысяч различных видов животных. По их словам, коты, которые живут на свободе, имеют один из самых разнообразных рационов среди всех хищников на свете.

Также ветеринар объяснил, почему кот спит у ваших ног. Он отметил, что таким образом они чувствуют себя в безопасности, защищаются от резких движений человека, а также это дает им быстрый путь к бегству.

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